Нацполіція повідомила про підозру тренеру дитячої баскетбольної команди щодо розбещення 11-річної дівчинки

На Київщині 11-річна дівчинка разом з мамою звернулась до Обухівської поліції через домагання від тренера дитячої баскетбольної команди.
Про це повідомили у Нацполіції Київщини.
"51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати", – зазначили у поліції.
Як пояснила прессекретарка поліції Київщини Ірина Прянишнікова у коментарі для "УП.Життя", це був не перший епізод домагань тренера.
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Раніше чоловік працював менеджером з продажів на Одещині, але переїхав на Київщину у 2021 році. Він мав диплом фахівця з фізичної культури та спорту.
Після переїзду в Київську область – звернувся у ліцей в Обухові та на волонтерських засадах запропонував тренувати дитячу баскетбольну команду дівчат.
"Тренер" вибудував довірливі стосунки з потерпілою, зауважують правоохоронці.
Ще у травні 2023 року він вперше подзвонив матері дівчинки та запросив її доньку поїхати на озера. Жінка хотіла відмовити: у доньки не було купальника, але чоловік запевнив, що придбає.
"Тренер" ще кілька разів вивозив дівчину на озеро, де домагався її, але вона нічого не розповідала мамі.
Під час останньої поїздки, дівчинка стала вириватися від тренера в озері, коли він торкався її статевих органів, а по поверненню додому – розповіла мамі.
Наразі правоохоронці встановлюють кількість епізодів та потерпілих від дій "тренера".
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У Нацполіції наголосили, що стаття про розбещення малолітньої дитини є тяжкою. Ситуацію погіршує те, що зловмисник займався вихованням дітей (тренерством).
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