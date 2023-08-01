Нацполіція повідомила про підозру тренеру дитячої баскетбольної команди щодо розбещення 11-річної дівчинки

На Київщині 11-річна дівчинка разом з мамою звернулась до Обухівської поліції через домагання від тренера дитячої баскетбольної команди.

Про це повідомили у Нацполіції Київщини.

"51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати", – зазначили у поліції.

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Як пояснила прессекретарка поліції Київщини Ірина Прянишнікова у коментарі для "УП.Життя", це був не перший епізод домагань тренера.

Раніше чоловік працював менеджером з продажів на Одещині, але переїхав на Київщину у 2021 році. Він мав диплом фахівця з фізичної культури та спорту.

Після переїзду в Київську область – звернувся у ліцей в Обухові та на волонтерських засадах запропонував тренувати дитячу баскетбольну команду дівчат.

"Тренер" вибудував довірливі стосунки з потерпілою, зауважують правоохоронці.

Ще у травні 2023 року він вперше подзвонив матері дівчинки та запросив її доньку поїхати на озера. Жінка хотіла відмовити: у доньки не було купальника, але чоловік запевнив, що придбає.

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"Тренер" ще кілька разів вивозив дівчину на озеро, де домагався її, але вона нічого не розповідала мамі.

Під час останньої поїздки, дівчинка стала вириватися від тренера в озері, коли він торкався її статевих органів, а по поверненню додому – розповіла мамі.

Наразі правоохоронці встановлюють кількість епізодів та потерпілих від дій "тренера".

Кривдник одружений і виховує 10-річного сина дружини.

Суд вже обрав запобіжний захід для підозюваного – домашній арешт. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Нацполіції наголосили, що стаття про розбещення малолітньої дитини є тяжкою. Ситуацію погіршує те, що зловмисник займався вихованням дітей (тренерством).