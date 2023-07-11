У Києві суд дав 15 років тюрми матері та співмешканцю, які змушували дітей зніматись у порно

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
16501
11 липня 2023

У Києві засудили матір та її співмешканця, які примушували дітей віком 13 і 12 років зніматися в дитячому порно.

Злочинців засудили до максимальної міри покарання – 15 років позбавлення волі, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурор у суді довів, що жінка та її співмешканець, маючи на утриманні двох малолітніх дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, застосовували відносно них насильство та примушували до участі у створення дитячої порнографії", – йдеться у повідомленні. 

Реклама:

Неповнолітніх брата і сестру змушували зніматися в сексуальних образах, моделювати статевий акт. Потім обвинувачені поширювали цей порнографічний контент в інтернеті.

Насильство та розбещення тривало протягом одного року і припинилося лише після втручання правоохоронців.

Читайте також: Виготовляв та продавав дитяче порно: на Київщині суд виніс вирок фотографу свят

 Фото: Київська міська прокуратура

Жінку та чоловіка визнали винними у виготовленні, розповсюдженні та примушуванні власних малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії, вчиненні відносно них насильницьких дій сексуального характеру та розбещення (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України). 

Деснянський районний суд міста Києва підтримав запропоновану ювенальним прокурором максимальну міру покарання.

Реклама:

Кривдників дітей засудили до 15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з доступом до інформаційно-телекомунікаційних систем на 3 роки.

Також відомості щодо кривдників внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. 

Наразі діти перебувають із законним представником – бабусею. 

Досудове розслідування проводили слідчі Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в Києві та оперативного супроводження Департаменту міграційної поліції Національної поліції.

Нагадаємо, кривдників також вдалося викрити завдяки співпраці з австралійськими правоохоронцями.

Читайте також: Майже 200 постраждалих: у Києві чоловік розбещував дітей та продавав порнографію за кордон


Реклама:


Реклама:
 21593
Прихисти своїх

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Роксана Касумова
 7573
КУЛЬТУРА

Як Соломія Крушельницька врятувала оперу "Мадам Батерфляй" і кар’єру її автора Джакомо Пуччіні

Анна Лодигіна
 18448
Здоров'я

Небезпечні кімнатні рослини: що приховують яскраві пелюстки та дрібні голки

Анна Бей

Головне на сайті


Прихисти своїх

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Роксана Касумова
Піца допомогла заарештувати серійного вбивцю через десятиліття після скоєння злочину
У віці 76 років померла акторка і співачка Джейн Біркін
Світ переживає найспекотніший тиждень за всю історію спостережень – метеорологи
Суд виніс вирок полтавці, яка відправила 2 інтимні відео через Telegram
Джеймс Кемерон заперечив чутки про зйомки фільму про катастрофу "Титана"
КУЛЬТУРА

Як Соломія Крушельницька врятувала оперу "Мадам Батерфляй" і кар’єру її автора Джакомо Пуччіні

Анна Лодигіна
Здоров'я

Небезпечні кімнатні рослини: що приховують яскраві пелюстки та дрібні голки

Анна Бей