У Києві суд дав 15 років тюрми матері та співмешканцю, які змушували дітей зніматись у порно

У Києві засудили матір та її співмешканця, які примушували дітей віком 13 і 12 років зніматися в дитячому порно.

Злочинців засудили до максимальної міри покарання – 15 років позбавлення волі, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурор у суді довів, що жінка та її співмешканець, маючи на утриманні двох малолітніх дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, застосовували відносно них насильство та примушували до участі у створення дитячої порнографії", – йдеться у повідомленні.

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Неповнолітніх брата і сестру змушували зніматися в сексуальних образах, моделювати статевий акт. Потім обвинувачені поширювали цей порнографічний контент в інтернеті.

Насильство та розбещення тривало протягом одного року і припинилося лише після втручання правоохоронців.

Фото: Київська міська прокуратура

Жінку та чоловіка визнали винними у виготовленні, розповсюдженні та примушуванні власних малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії, вчиненні відносно них насильницьких дій сексуального характеру та розбещення (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України).

Деснянський районний суд міста Києва підтримав запропоновану ювенальним прокурором максимальну міру покарання.

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Кривдників дітей засудили до 15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з доступом до інформаційно-телекомунікаційних систем на 3 роки.

Також відомості щодо кривдників внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі діти перебувають із законним представником – бабусею.

Досудове розслідування проводили слідчі Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в Києві та оперативного супроводження Департаменту міграційної поліції Національної поліції.

Нагадаємо, кривдників також вдалося викрити завдяки співпраці з австралійськими правоохоронцями.