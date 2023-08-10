Бойовий медик під час евакуації пораненого знищив ворожий дрон – Нацгвардія

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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10 серпня 2023

Медик бригади "Буревій" збив ворожий дрон під час евакуації пораненого з поля бою. 

Про цей випадок повідомили у Національній гвардії України. 

"Медик, який трьома влучними пострілами збиває зі стрілецької зброї ворожий FPV дрон-камікадзе, що летить прямісінько на його авто – звучить майже як фантастична історія. Але вона дійсно сталась під час виконання чергового виїзду на евакуацію пораненого в зоні ведення бойових дій на сході нашої країни", – зазначили у Нацгвардії.

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Поранений чоловік каже, що то був його перший робочий день. У нього – прострілена ліва рука.

На відео медик зазначає, що це сталось під Кремінною. А на кадрах видно, як у кількох метрах від окопу димить збитий дрон. 

Військові додали, що знищення дронів-камікадзе є доволі складним завданням, адже він має велику швидкість і маленький розмір. 

Нагадаємо, що на оборону країни стало багато фахівців, які не були дотичними до військової справи. Так, наприклад, боєць з позивним "Ляля" до вторгнення був маляром.

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