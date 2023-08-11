Що ви знаєте про українські Карпати. ТЕСТ

Українські Карпати – це не просто гори та унікальна екосистема.

Карпати – це величезний культурний пласт, який є українським надбанням.

Подорож у Карпати - це не тільки естетичне задоволення від красивої природи, а також дуже багато "занурень" у цікаве та невідоме.

Наприклад, чи знаєте ви, де знаходиться унікальна лавандова гора, або де розташований географічний центр Європи?

"УП. Життя" підготувала тест про природу та цікаві місця українських Карпат.

Тест зроблено за допомогою матеріалів Дунайсько-Карпатської Програми та групи Цікаве Закарпаття з Євою Колесник.