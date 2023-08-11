Що ви знаєте про українські Карпати. ТЕСТ

Українські Карпати – це не просто гори та унікальна екосистема.
Карпати – це величезний культурний пласт, який є українським надбанням.
Подорож у Карпати - це не тільки естетичне задоволення від красивої природи, а також дуже багато "занурень" у цікаве та невідоме.
Наприклад, чи знаєте ви, де знаходиться унікальна лавандова гора, або де розташований географічний центр Європи?
"УП. Життя" підготувала тест про природу та цікаві місця українських Карпат.
Тест зроблено за допомогою матеріалів Дунайсько-Карпатської Програми та групи Цікаве Закарпаття з Євою Колесник.
В якому карпатському селі знаходиться географічний центр Європи?
В якому карпатському селі Сергій Параджанов знімав фільм «Тіні забутих предків»?
Де знаходиться єдина в Україні лавандова гора?
На фото – найбільше озеро Українських Карпат, яке колись було диким. Озеро утворилося у результаті потужного зсуву, спричиненого землетрусом близько 10 тис. років тому.
З якого дерева виготовляли традиційний гуцульський музичний інструмент – трембіту?
Яка з цих розваг для туристів може завдати шкоди природі українських Карпат, особливо у заповідних зонах?
Які з цих карпатських рослин та тварин занесені до Червоної книги України?
На місці якого давнього океану утворилися Карпатські гори?