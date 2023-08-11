maximus19
Тест

Що ви знаєте про українські Карпати. ТЕСТ

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11 серпня 2023

Українські Карпати – це не просто гори та унікальна екосистема. 

Карпати – це величезний культурний пласт, який є українським надбанням. 

Подорож у Карпати - це не тільки естетичне задоволення від красивої природи, а також дуже багато "занурень" у цікаве та невідоме. 

Наприклад, чи знаєте ви, де знаходиться унікальна лавандова гора, або де розташований географічний центр Європи?

"УП. Життя" підготувала тест про природу та цікаві місця українських Карпат.

Тест зроблено за допомогою матеріалів Дунайсько-Карпатської Програми та групи Цікаве Закарпаття з Євою Колесник.

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У 1979 ці коні, які розповсюджені у Карпатах, отримали статус реліктової породи і були взяті під охорону. Відрізняються плодючістю, довголіттям та витривалістю. Як називається така порода?

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В якому карпатському селі знаходиться географічний центр Європи?

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В якому карпатському селі Сергій Параджанов знімав фільм «Тіні забутих предків»?

Олег-Климчук
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Де знаходиться єдина в Україні лавандова гора?

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Яку назву має ця гора?

Luka-Rozumovskyy
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Як називається Астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині гори Піп Іван?

Віталій-Мамчук
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На фото – найбільше озеро Українських Карпат, яке колись було диким. Озеро утворилося у результаті потужного зсуву, спричиненого землетрусом близько 10 тис. років тому.

Mykhailo-Markovych
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Які з цих видів рослин в Україні можна побачити лише на горі Свидовець?

Карпатський-біосферний-заповідник
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З якого дерева виготовляли традиційний гуцульський музичний інструмент – трембіту?

Катерина-Ірха
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Яка з цих розваг для туристів може завдати шкоди природі українських Карпат, особливо у заповідних зонах?

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Які з цих карпатських рослин та тварин занесені до Червоної книги України?

Вікіпедія
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Найвищою вершиною українських Карпат є всім відома Говерла, висота якої складає 2061 м над рівнем моря. А яка вершина посідає друге місце за висотою?

Vasil Nebela
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На місці якого давнього океану утворилися Карпатські гори?

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