Вчені навчились розраховувати вік тварин за аналізом крові

Науковці заявляють, що можуть визначити точний вік тварини та кількість часу, яку вона проживе, за аналізом крові.

Про це повідомляє The New Yorks Time з посиланням на дослідження науковців з Каліфорнійського університету, опублікованому в журналі Nature Aging.

Донедавна єдиним надійним способом визначення віку білого ведмедя було вилучення премоляра (зуба переднього ряду) та огляд його ростових кілець.

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Але тепер є зручніший метод, який називається "епігенетичний годинник". Він ґрунтується на хімічному аналізі крові хижака та їхнього ДНК.

Цей метод почали використовувати не лише на полярних ведмедях, але й на 185 видах ссавців. Науковці висунули гіпотезу, що епігенетичний годинник починає "цокати" незабаром після запліднення організму. За його даними можна визначити тривалість життя того чи іншого виду, чи окремої тварини.

"У вас є кажан, у вас є кит – із зовсім іншою екологією, – але ви можете використовувати ту саму математичну формулу для вимірювання старіння", – сказав дослідник Стів Горват з Сан-Франциско.

У ДНК є так звані метильні групи, які кріпляться до неї мов різдвяні вогники до дроту. Коли клітина ділиться, ДНК у двох нових клітинах, як правило, має однаковий характерний малюнок метильних груп.

У 1960-х роках радянські вчені помітили, що в міру того, як лосось старів, його ДНК ставала менш метильованою. Подібну закономірність виявили й в інших видах.

Науковці навіть визначили певні ділянки ДНК, які з віком отримують додаткові метильні групи.

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У 2013 році доктор Горват навчив ШІ визначати вік людини лише за 353 точками в ДНК. Припущення, які робив комп'ютер, зазвичай потрапляли в межах кількох років від хронологічного віку людини. Так виник епігенетичний годинник.

Але куріння, ожиріння та вживання алкоголю можуть додати роки та передбачає більший ризик смерті.

У 2023 році науковець завершив експеримент епігенетичного годинника на зразках крові тварин.

Він опрацював ДНК кількох сотень видів ссавців. Щоб спрогнозувати їхній вік, комп'ютер має переглянути менше ніж 1000 ділянок ДНК тварин.

Науковці сподіваються, що цей новий метод допоможе не лише передбачати старість тварин, але й знайти метод, які сповільнити процес старіння.