Ветеран пішки дійшов з Києва до Львова, аби зібрати кошти пораненим бійцям

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 серпня 2023

32-річний доброволець та ветеран "азовського" підрозділу Петро Скрипка пішки дійшов з Києва до Львова, аби зібрати кошти для поранених військових. 

Маршрут пішого марафону пролягав через Житомир та Рівне, в середньому Петро проходив близько 30 км за день, повідомляє Патронатна служба "Азову". 

Дорогою чоловік знімав відео у TikTok та вів пряму трансляцію.

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"Вийшов 12 липня на День Петра і Павла. Зупинявся на 2 дні у Житомирі і в Рівному. Друзі, справи чудово. Ми у Львові. Ми дійшли з самого Києва, подолали 540 кілометрів.

Далі збираємося йти до Польщі, якщо в нас все вийде. Я комісований, друзі, можу переходити кордон", – каже Петро, звертаючись до підписників.

 Фото: azovangels

З ночівлею та відпочинком мандрівнику зазвичай допомагали підписники. Наразі Петро зібрав вже понад 596 тисяч грн на лікування поранених. 

У ТіkТоk чоловік розповів, що вирішив подолати маршрут, щоб подякувати захисникам України. 

"Закликаємо українців підтримати ініціативу Петра і долучитись до його збору", – закликали у Патронатній службі та опублікували номер картки.

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Нагадаємо, раніше ветеран британської армії, який втратив обидві ноги в Афганістані, піднявся на вершину Евересту.

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