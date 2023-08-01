Ветеран пішки дійшов з Києва до Львова, аби зібрати кошти пораненим бійцям

32-річний доброволець та ветеран "азовського" підрозділу Петро Скрипка пішки дійшов з Києва до Львова, аби зібрати кошти для поранених військових.
Маршрут пішого марафону пролягав через Житомир та Рівне, в середньому Петро проходив близько 30 км за день, повідомляє Патронатна служба "Азову".
Дорогою чоловік знімав відео у TikTok та вів пряму трансляцію.
"Вийшов 12 липня на День Петра і Павла. Зупинявся на 2 дні у Житомирі і в Рівному. Друзі, справи чудово. Ми у Львові. Ми дійшли з самого Києва, подолали 540 кілометрів.
Далі збираємося йти до Польщі, якщо в нас все вийде. Я комісований, друзі, можу переходити кордон", – каже Петро, звертаючись до підписників.
|Фото: azovangels
З ночівлею та відпочинком мандрівнику зазвичай допомагали підписники. Наразі Петро зібрав вже понад 596 тисяч грн на лікування поранених.
У ТіkТоk чоловік розповів, що вирішив подолати маршрут, щоб подякувати захисникам України.
"Закликаємо українців підтримати ініціативу Петра і долучитись до його збору", – закликали у Патронатній службі та опублікували номер картки.
Нагадаємо, раніше ветеран британської армії, який втратив обидві ноги в Афганістані, піднявся на вершину Евересту.
Читайте також: Мотоциклісти з Британії подорожували Україною, щоб допомогти хворим дітям. ФОТО