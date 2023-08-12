Полярники розповіли, що відбувається з озоновою дірою у 2023-му році

Озонова діра над Антарктикою формується дуже рано, пишуть дослідники з Національного антарктичного наукового центру центру.

Ці дані підтверджуються одразу вимірюваннями Copernicus і Вернадського.

Супутникові дані Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (Copernicus) говорять про те, що цього року діра з’являється раніше.

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Зазвичай вона починає формуватися в середині серпня та рости у вересні. Це той період, коли антарктична весна лише починається. Натомість тепер вона з’явилася у серпні – коли в Антактиці ще зима.

Такі ж результати отримали за даними вимірювання рівня озону на станції "Академік Вернадський".

За словами озонометриста 28-ї УАЕ Олександра Полудня, з початку цьогорічних спостережень (вони стартували 22 липня, коли сонце стало підійматися достатньо високо над горизонтом) загальний рівень озону був у нормі лише один день – 2 серпня. Тоді показник становив 279 одиниць Добсона, а норма – 270-290.

"В інші дні рівень озону був понижений приблизно на чверть порівняно з цим же періодом попередніх років. А 7 серпня взагалі опустився до 201 одиниці Добсона – це вже показник "озонової діри" (менше за 220 одиниць)", – підкреслюють полярники.

Фото: Спектофотометр Добсона/Національний антарктичний науковий центр

Водночас фахівці Австралійського бюро метеорології припускають, що раннє формування може бути пов’язане з атмосферними змінами внаслідок виверження вулкану Тонга.

Тоді у атмосферу потрапила велика кількість водяної пари. Саме це формувало крижані хмари, які є руйнівниками озону.

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Дослідники також кажуть, що раннє формування діри негативно вплине на морський лід – його кількість в Антарктиці уже на рекордно низькому рівні. Низький рівень озону пропускатиме більше ультрафіолету в океан, нагріватиме його і топитиме лід.

Раніше ми писали, що у 2022-му році значного збільшення діри не відбулося.

Також ми розповідали про те, як саме вивчають озонову діру над Антарктидою та чому це явище є небезпечним.