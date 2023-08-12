У свої 93 роки відвідала 63 національних парки США: історія бабусі-мандрівниці

Джой Райан, 93-річна жінка, раніше ніколи не подорожувала. Коли її онук про це дізнався, вирішив усе виправити.
Він показав їй 63 національні парки США, пише CBS News.
Спочатку Джой, яка народилася в Дункан-Фоллз, штату Огайо, побачила гори – вперше у житті. На той момент їй було 85 років.
А вже потім разом із онуком на ім’я Бред Райан поступово відвідала усі національні парки.
|Фото: grandmajoysroadtrip/Instagram
"Коли я дізнався, що вона ніколи не бачила диких пустель Америки – пустель, гір, океанів, що завгодно, – я подумав, що це буде мене переслідувати, якби я якимось чином не втрутився", – сказав Бред у коментарі виданню.
Свою велику подорож вони почали з парку Грейт Смокі Маунтінс. Після його відвідання Бред подумав, що можна було б зробити гігантську петлю, яка охопить всі парки країни.
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Нав’язливі візуалізації з бабусею у Гранд-Каньйон чи Гумбольдт-Редвудс додавали йому натхнення.
Подекуди вони разом спостерігали за китами в океані, а іноді – бачили найбільші дерева за своє життя. Проте Джой, яка має 3-х дітей і 4-х онуків, всюди встигала. Навіть спробувала рафтинг у 91 рік.
Останньою зупинкою туру цієї пари став Національний парк Американського Самоа. Він є єдиним, який розташований на південь від екватора.
Усі етапи своєї подорожі Джой та її онук зафіксували на сторінці в Instagram.
Раніше ми розповідали про те, як тревел-блогерку захейтили за дорогі та часті подорожі.
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