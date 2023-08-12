У свої 93 роки відвідала 63 національних парки США: історія бабусі-мандрівниці

Джой Райан, 93-річна жінка, раніше ніколи не подорожувала. Коли її онук про це дізнався, вирішив усе виправити.

Він показав їй 63 національні парки США, пише CBS News.

Спочатку Джой, яка народилася в Дункан-Фоллз, штату Огайо, побачила гори – вперше у житті. На той момент їй було 85 років.

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А вже потім разом із онуком на ім’я Бред Райан поступово відвідала усі національні парки.

Фото: grandmajoysroadtrip/Instagram

"Коли я дізнався, що вона ніколи не бачила диких пустель Америки – пустель, гір, океанів, що завгодно, – я подумав, що це буде мене переслідувати, якби я якимось чином не втрутився", – сказав Бред у коментарі виданню.

Свою велику подорож вони почали з парку Грейт Смокі Маунтінс. Після його відвідання Бред подумав, що можна було б зробити гігантську петлю, яка охопить всі парки країни.

View this post on Instagram A post shared by Grandma Joy’s Road Trip — Brad and Joy Ryan (@grandmajoysroadtrip)

Нав’язливі візуалізації з бабусею у Гранд-Каньйон чи Гумбольдт-Редвудс додавали йому натхнення.

Подекуди вони разом спостерігали за китами в океані, а іноді – бачили найбільші дерева за своє життя. Проте Джой, яка має 3-х дітей і 4-х онуків, всюди встигала. Навіть спробувала рафтинг у 91 рік.

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Останньою зупинкою туру цієї пари став Національний парк Американського Самоа. Він є єдиним, який розташований на південь від екватора.

Усі етапи своєї подорожі Джой та її онук зафіксували на сторінці в Instagram.

Раніше ми розповідали про те, як тревел-блогерку захейтили за дорогі та часті подорожі.