У Одесі ввели в обіг поштову марку, присвячену прикордонникам. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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13 серпня 2023

У місті Одеса відбулося спецпогашення поштової марки "Нескорений Південь".

Вона присвячена охоронцям південних рубежів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ідея проєкту належить відомому одеському фотохудожнику Борису Бухману, Укрпошті та прикордонникам.

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На марках відтворені образи вартових Півдня країни. Вони уособлють мужність і незламність українську війська в боротьбі за незалежність. 

 Фото: ДПСУ

Це символ безстрашності, відважності та стійкості.

"Марки присвячені нашим прикордонникам, адже саме вони з перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року, першими вступили в бій з ворогом на державному кордоні. Прикордонники – справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань", – підкреслив Борис Бухман.

Ці марки будуть в продажі разом із поштовим набором: конвертом і картками. 

 Фото: ДПСУ

Кошти, які отримають з продажу, спрямують на потреби захисників України.

Раніше ми мисали, що марка "Русскій воєнний корабль, іді..." визнана найкращою маркою в світі.

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