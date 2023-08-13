У Одесі ввели в обіг поштову марку, присвячену прикордонникам. ФОТО

У місті Одеса відбулося спецпогашення поштової марки "Нескорений Південь".
Вона присвячена охоронцям південних рубежів, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Ідея проєкту належить відомому одеському фотохудожнику Борису Бухману, Укрпошті та прикордонникам.
На марках відтворені образи вартових Півдня країни. Вони уособлють мужність і незламність українську війська в боротьбі за незалежність.
|Фото: ДПСУ
Це символ безстрашності, відважності та стійкості.
"Марки присвячені нашим прикордонникам, адже саме вони з перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року, першими вступили в бій з ворогом на державному кордоні. Прикордонники – справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань", – підкреслив Борис Бухман.
Ці марки будуть в продажі разом із поштовим набором: конвертом і картками.
|Фото: ДПСУ
Кошти, які отримають з продажу, спрямують на потреби захисників України.
Раніше ми мисали, що марка "Русскій воєнний корабль, іді..." визнана найкращою маркою в світі.
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