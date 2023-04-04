Укрпошта випускає марку, присвячену річниці перемоги Kalush на Євробаченні

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
4119
4 квітня 2023

Укрпошта запускає нову марку, присвячену річниці перемозі українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі "Євробачення-2022". 

Її презентують 10 квітня, повідомив головний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Цього ж дня марку погасять в місті Калуш Івано-Франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками. Також погасять штемпелем "Перший день" у Києві. Після того розпочнеться продаж марки в усіх містах України. Її тираж складає 130 тисяч листів.

Автором марки є Святослав Романчак, автор картки – Юрій Сосницький, художниця конвертів – Олеся Вакуленко.

 Блок з аркуша марок, листівки та конверта. Фото: Укрпошта

Передпродаж стартує 4 квітня. Замовлення можна оформити на сайті Укрпошти. Або – оформити абонемент до 9 квітня, повідомляє гендиректор.

"Майже рік минув з того часу, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" і сподівалася почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на "Азовсталі". 

Поранені, без води, їжі та ліків. Саме тоді зі сцени пролунали відомі слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!" – згадує Смілянський.

Він додав, що це є ще одним символом війни та сміливості наших людей – робити все, щоб бути почутими. 

Нагадаємо, в Укрпошті анонсували випуск марки, присвячену річниці звільненню Київської області від російських окупантів. Вона називається "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель". 

Раніше українці визначили найкращу воєнну марку. Нею стала перша і найвідоміша, яка називається "Русскій воєнний корабль, іді..!".

Читайте також: "Рожева панамка на кордоні": прикордонники зустріли Kalush Orchestra в Україні. ВІДЕО


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED