У США нейробіологи реконструювали пісню Pink Floyd за активністю мозку людей, які її слухали

Група американських нейробіологів змогла реконструювати пісню "Another Brick in the Wall" гурту Pink Floyd за мозковою активністю людей, які її прослухали.

29-ти пацієнтам вмикали музику, фіксували їхню мозкову активність, а потім декодували ці записи за допомогою штучного інтелекту, повідомляє The Guardian.

Це перший випадок, коли пісня була розшифрована із записів електричної активності мозку. Відповідні результати описали у дослідженні в журналі PLoS Biology.

Вчені сподіваються, що відкриття допоможе відновити мовлення у пацієнтів, яким важко спілкуватися через неврологічні захворювання, інсульт.

"Музика за своєю природою є емоційною та просодичною – вона має ритм, наголос, акцент та інтонацію. Вона містить набагато більший спектр речей, ніж обмежені фонеми будь-якої мови, що може додати ще один вимір для декодера", – каже професор Університету Каліфорнії Роберт Найт.

Фото: file404 /Depositphotos

Команда проаналізувала записи мозку 29 пацієнтів, коли їм програвали трихвилинний фрагмент пісні гурту Pink Floyd з альбому The Wall 1979 року.

Мозкову активність добровольців фіксували шляхом розміщення електродів безпосередньо на поверхні їхнього мозку, коли вони проходили операцію для лікування епілепсії.

Раніше цим же науковцям вдалося розшифрувати з активності мозку почуті слова та навіть речення, яке хотів сказати паралізований чоловік.

У дослідженні використовували записи з відділів мозку, де обробляються звуки. Науковці також виявили нові ділянки звивин мозку, які беруть участь у визначенні ритму, і підтвердили, що права частина мозку краще сприймає музику, ніж ліва.

Краще розуміння того, як мозок обробляє музику і мовлення, може мати практичне застосування у майбутньому.

Нагадаємо, також вчені зробили прорив у лікуванні паралічу та поставили на ноги 9 пацієнтів.