У Латвії суд визнав емодзі "палець вгору" письмовою згодою після справи про звільнення

У Латвії чоловіка звільнили з роботи, бо він поставив смайлик "палець вгору" в робочому чаті, але не виконав прохання керівника.
Працівника просили прийти до офісу, але він не з’явився, хоч і відреагував на повідомлення відповідним емодзі, повідомляє латвійське видання Delfi.lv.
Чоловік звернувся до суду через нібито неправомірне звільнення, та суд визнав його "лайк" письмовою згодою.
Ризький обласний суд послався на статтю 1505 Цивільного кодексу, яка каже: "якщо є сумніви щодо сенсу слів, необхідно керуватися їхнім значенням і чітко вираженим або продемонстрованим наміром сторін угоди".
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Судді звернулися до Кембриджського словника, який тлумачить цей смайлик як "підтвердження чогось". Також вони дійшли висновку, що позивач не міг не знати про значення "пальця вгору".
Позов чоловіка задовольнили частково.
Нагадаємо, суд у Техасі оштрафував чоловіка на 1,2 мільярди доларів через те, що він поширював інтимні фото колишньої дівчини.
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