У Горішніх Плавнях судили матір, бо її син матюкався у шкільному автобусі

У Горішнях Плавнях на Полтавщині судили жінку, бо її син лаявся у шкільному автобусі.
У справі йдеться, що жінка "ухилилася від виконання батьківських обов`язків щодо виховання свого сина".
Матір бешкетника хотіли притягнути до адміністративної відповідальності, але Комсомольський міський суд Полтавської області закрив справу наприкінці липня.
21 квітня хлопчик їхав у шкільному автобусі за маршрутом "Пришиб, Кобелячок, Салівка" та нецензурно висловлювався.
У справі йдеться, що так школяр "порушував громадський порядок і спокій" (ст.173 КУпАП).
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|Фото: AllaSerebrina/Depositphotos
Оскільки школяру не виповнилося 16 років, після виклику поліції адміністративну справу відкрили на його маму.
Жінка визнала провину повністю і просила закрити провадження за малозначністю.
Суддя Діана Комарова визнала жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.184 КУпАП.
Вона вирішила закрити справу, а мамі оголосила усне зауваження.
Нагадаємо, схожі справи відкривали і в інших областях: нещодавно на Хмельниччині суд хотів оштрафувати маму на 850 гривень, бо її син обплював однокласника квасом.
Однак школяр пояснив, що облив хлопця випадково. Жінка оскаржила постанову і її звільнили від відповідальності.
Також раніше у Львові оштрафували матір школяра, який лаявся на однокласника.
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