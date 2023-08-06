У Горішніх Плавнях судили матір, бо її син матюкався у шкільному автобусі

У Горішнях Плавнях на Полтавщині судили жінку, бо її син лаявся у шкільному автобусі.

У справі йдеться, що жінка "ухилилася від виконання батьківських обов`язків щодо виховання свого сина".

Матір бешкетника хотіли притягнути до адміністративної відповідальності, але Комсомольський міський суд Полтавської області закрив справу наприкінці липня.

Реклама:

21 квітня хлопчик їхав у шкільному автобусі за маршрутом "Пришиб, Кобелячок, Салівка" та нецензурно висловлювався.

У справі йдеться, що так школяр "порушував громадський порядок і спокій" (ст.173 КУпАП).

Фото: AllaSerebrina /Depositphotos

Оскільки школяру не виповнилося 16 років, після виклику поліції адміністративну справу відкрили на його маму.

Жінка визнала провину повністю і просила закрити провадження за малозначністю.

Реклама:

Суддя Діана Комарова визнала жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.184 КУпАП.

Вона вирішила закрити справу, а мамі оголосила усне зауваження.

Нагадаємо, схожі справи відкривали і в інших областях: нещодавно на Хмельниччині суд хотів оштрафувати маму на 850 гривень, бо її син обплював однокласника квасом.

Однак школяр пояснив, що облив хлопця випадково. Жінка оскаржила постанову і її звільнили від відповідальності.

Також раніше у Львові оштрафували матір школяра, який лаявся на однокласника.