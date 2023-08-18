Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки "Межигір'я"

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам’ятки на території резиденції "Межигір’я", де колись жив президент-втікач Віктор Янукович.

Законопроєкт №9354 передбачає створення пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення для охорони зразків паркового будівництва і природи.

Документ повернули до парламенту з підписом глави держави 18 серпня, йдеться на сайті Верховної Ради.

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"Зараз на території урядової резиденції "Межигір’я" здійснюється проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, кошти за відвідування не сплачуються до державного бюджету, що в умовах військового стану та значного бюджетного дефіциту є неприпустимим, тому зазначене питання потребує нагального врегулювання", – йдеться у пояснювальній записці.

Також у "Межигір'ї" розташовані об'єкти, які, зокрема, становлять інтерес для безпекової складової в умовах воєнного стану.

Ініціатори законопроєкту кажуть, що діяльність наукових та еколого-освітніх підрозділів Парку сприятиме підвищенню екосвідомості місцевого населення та молоді.

Згідно з законопроєктом, парком-пам’яткою керуватиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України і, можливо, спеціальна адміністрація.

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При цьому зміна статусу резиденції не завадить українцям відвідувати "Межигір'я" для відпочинку, запевнив міністр Олег Немнічов.