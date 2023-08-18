Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки "Межигір'я"

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам’ятки на території резиденції "Межигір’я", де колись жив президент-втікач Віктор Янукович.
Законопроєкт №9354 передбачає створення пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення для охорони зразків паркового будівництва і природи.
Документ повернули до парламенту з підписом глави держави 18 серпня, йдеться на сайті Верховної Ради.
"Зараз на території урядової резиденції "Межигір’я" здійснюється проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, кошти за відвідування не сплачуються до державного бюджету, що в умовах військового стану та значного бюджетного дефіциту є неприпустимим, тому зазначене питання потребує нагального врегулювання", – йдеться у пояснювальній записці.
Також у "Межигір'ї" розташовані об'єкти, які, зокрема, становлять інтерес для безпекової складової в умовах воєнного стану.
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|Фото: mnp.org.ua
Ініціатори законопроєкту кажуть, що діяльність наукових та еколого-освітніх підрозділів Парку сприятиме підвищенню екосвідомості місцевого населення та молоді.
Згідно з законопроєктом, парком-пам’яткою керуватиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України і, можливо, спеціальна адміністрація.
При цьому зміна статусу резиденції не завадить українцям відвідувати "Межигір'я" для відпочинку, запевнив міністр Олег Немнічов.
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