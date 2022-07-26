Межигір'я отримає статус парку-пам'ятки, Зеленський підготував указ – Немчінов

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
3171
26 липня 2022

Резиденція "Межигір'я" невдовзі може отримати статус пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі всеукраїнського телемарафону 26 липня.

За його словами, за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, було створено робочу групу, одним із напрацювань якої став дозвіл від Кабміну на створення такої пам’ятки. Наразі президент Володимир Зеленський уже підготував відповідний указ.

"Це буде називатися парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". З кінця 2021 року ми активно працювали над вирішенням комплексу проблем, оскільки є і рішення судів по частині об'єктів цього комплексу, документи, які були віднайдені в кримінальних справах, коли вони передавалися при утворенні Спеціальної антикорупційної прокуратури тощо.

Зараз він (указ президента) опрацьовується з усіма службами в Офісі президента і ми чекаємо на ухвалення фінального рішення", – розповів Немчінов.

Межигір'я. Фото: slava296/Depositphotos

Читайте також: Зруйновану росіянами культурну спадщину почали документувати за допомогою 3D-сканерів

За координацію діяльності парку-пам'ятки, згідно з законодавством, відповідатиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також він повідомив, що на території "Межигір'я" розташовано багато об'єктів, які, зокрема, становлять інтерес для безпекової складової в умовах воєнного стану в країні.

"Ці території будуть управлятися відповідними структурами. Усе решта, включаючи загальновідому хонку, зоопарк тощо, буде передано в управління адміністрації, буде сформовано офіційний штат", – розповів посадовець.  

При цьому, каже Немчінов, українці зможуть відвідувати "Межигір'я", як і більшість таких парків, для відпочинку.

Нагадаємо, "Межигір'я" – колишня приватна резиденція експрезидента-втікача Віктора Януковича, розташована у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

Читайте також: Писанка і харківське коцарство: нематеріальною культурною спадщиною України визнали ще 21 елемент




 7909
Здоров'я

"Якщо не буде гніву – нас зруйнують як особистостей і націю". Інтерв'ю з психологинею про емоції під час війни

Олексій Півторак
 3367
Суспільство

Порше Україна та Volkswagen передали автомобілі для надання психологічної допомоги

PROMOTED
 23872
Суспільство

"Люди просто хочуть жити": про реалії окупованого Мелітополя очима випускниці

Роман Мельник

Головне на сайті


Здоров'я

"Якщо не буде гніву – нас зруйнують як особистостей і націю". Інтерв'ю з психологинею про емоції під час війни

Олексій Півторак
"Б'юся, як риба об лід": як багатодітна матір з Черкащини тримає тил і збирає гроші на тепловізор для чоловіка
Естонія заборонила в’їзд російському гурту "Руки Вверх!"
На Тернопільщині чоловік викрав рейсовий автобус разом з водієм, щоб повернутися додому
Соломоплетіння та кримськотатарські страви: нематеріальною культурною спадщиною України визнали нові елементи
МОН може запровадити посаду спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі
Суспільство

Порше Україна та Volkswagen передали автомобілі для надання психологічної допомоги

PROMOTED
Суспільство

"Люди просто хочуть жити": про реалії окупованого Мелітополя очима випускниці

Роман Мельник