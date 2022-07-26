Межигір'я отримає статус парку-пам'ятки, Зеленський підготував указ – Немчінов

Резиденція "Межигір'я" невдовзі може отримати статус пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі всеукраїнського телемарафону 26 липня.

За його словами, за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, було створено робочу групу, одним із напрацювань якої став дозвіл від Кабміну на створення такої пам’ятки. Наразі президент Володимир Зеленський уже підготував відповідний указ.

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"Це буде називатися парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". З кінця 2021 року ми активно працювали над вирішенням комплексу проблем, оскільки є і рішення судів по частині об'єктів цього комплексу, документи, які були віднайдені в кримінальних справах, коли вони передавалися при утворенні Спеціальної антикорупційної прокуратури тощо.

Зараз він (указ президента) опрацьовується з усіма службами в Офісі президента і ми чекаємо на ухвалення фінального рішення", – розповів Немчінов.

За координацію діяльності парку-пам'ятки, згідно з законодавством, відповідатиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також він повідомив, що на території "Межигір'я" розташовано багато об'єктів, які, зокрема, становлять інтерес для безпекової складової в умовах воєнного стану в країні.

"Ці території будуть управлятися відповідними структурами. Усе решта, включаючи загальновідому хонку, зоопарк тощо, буде передано в управління адміністрації, буде сформовано офіційний штат", – розповів посадовець.

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При цьому, каже Немчінов, українці зможуть відвідувати "Межигір'я", як і більшість таких парків, для відпочинку.

Нагадаємо, "Межигір'я" – колишня приватна резиденція експрезидента-втікача Віктора Януковича, розташована у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.