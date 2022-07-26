Межигір'я отримає статус парку-пам'ятки, Зеленський підготував указ – Немчінов

Резиденція "Межигір'я" невдовзі може отримати статус пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі всеукраїнського телемарафону 26 липня.

За його словами, за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, було створено робочу групу, одним із напрацювань якої став дозвіл від Кабміну на створення такої пам’ятки. Наразі президент Володимир Зеленський уже підготував відповідний указ.

"Це буде називатися парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". З кінця 2021 року ми активно працювали над вирішенням комплексу проблем, оскільки є і рішення судів по частині об'єктів цього комплексу, документи, які були віднайдені в кримінальних справах, коли вони передавалися при утворенні Спеціальної антикорупційної прокуратури тощо.

Зараз він (указ президента) опрацьовується з усіма службами в Офісі президента і ми чекаємо на ухвалення фінального рішення", – розповів Немчінов.

За координацію діяльності парку-пам'ятки, згідно з законодавством, відповідатиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також він повідомив, що на території "Межигір'я" розташовано багато об'єктів, які, зокрема, становлять інтерес для безпекової складової в умовах воєнного стану в країні.

"Ці території будуть управлятися відповідними структурами. Усе решта, включаючи загальновідому хонку, зоопарк тощо, буде передано в управління адміністрації, буде сформовано офіційний штат", – розповів посадовець.

При цьому, каже Немчінов, українці зможуть відвідувати "Межигір'я", як і більшість таких парків, для відпочинку.

Нагадаємо, "Межигір'я" – колишня приватна резиденція експрезидента-втікача Віктора Януковича, розташована у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.