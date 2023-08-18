У Британії присяжні винесли вирок медсестрі, яка вбила 7 немовлят

У Великій Британії судили 33-річну медсестру, яка вбила 7 немовлят і намагалася вбити ще шістьох, коли працювала у лікарні імені Графині Честерської.

Колишню медсестру неонатального відділення Люсі Летбі визнали винною 18 серпня, повідомляє The Guardian та The Independent.

Ймовірно, жінка, яку називають найстрашнішим дитячим серійним вбивцею в історії Британії, отримає довічне ув'язнення.

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Суд постановив, що Люсі Летбі скоювала злочини "наполегливо, усвідомлено і холоднокровно".

"Медсестра" труїла немовлят інсуліном, перегодовувала їх молоком, вводила їм повітря у кров та застосовувала інше фізичне насильство.

Також вона намагалася вбити одного з немовлят чотири рази, і коли дитина загинула, Летбі надіслала його батькам листівку зі співчуттям.

Фото: Cheshire Constabulary

Люсі Летбі вбивала передчасно народжених дітей з 2015 по 2016 рік, коли працювала в лікарні Графині Честерської на північному заході Англії.

Серед жертв Летбі були двійнята, новонароджений малюк вагою менше 1 кг, дівчинка, яка народилася на 10 тижнів раніше терміну, та інші діти.

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Вирок винесли у Королівському суді Манчестера після одного з найдовших судових процесів у справах про вбивства дітей.

За 10 місяців процесу присяжні заслухали понад 240 свідків. Летбі визнали винною у семи вбивствах та шістьох замахах на вбивство.

Батьки померлих дітей заявили, що "справедливість восторжествувала", але жоден обвинувальний вирок не позбавить їх болю, гніву і страждань.

"Деякі сім'ї не отримали того вироку, на який очікували, і тому це гіркий результат. Ми розбиті, спустошені, злі та відчуваємо заціпеніння. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, чому так сталося", – йдеться у зверненні.

Люсі Летбі відмовилася повертатися до суду, щоб почути остаточний вирок. Але, за словами журналістів, на попередньому слуханні вона "схилила голову і ридала".

"Медсестра" може стати третьою жінкою у Великій Британії, засудженою до довічного ув'язнення. Очікується, що вирок про пожиттєве ув’язнення оприлюднять у понеділок 21 серпня.

Нагадаємо, Люсі Летбі почали підозрювати у вбивствах дітей в червні 2015 року, коли протягом двох тижнів померло троє немовлят, а ім'я Летбі вперше згадали серед групи консультантів.

Незважаючи на це, вона продовжувала працювати у відділенні ще рік, поки в липні 2016 року її не перевели на іншу посаду.

У лікарні помічали, що стан деяких малюків, які начебто одужували, раптово погіржувався. А спільною рисою усіх "загадкових смертей" була присутність медсестри Люсі.

Одного разу лікар увійшов до палати, куди до цього заходила Люсі Летбі, та виявив, що дихальна трубка немовляти змістилася.

Після раптової смерті двох хлопчиків з трійні у червні 2016 року підозри посилились, а лікарню почали перевіряти. У 2017 році поліція заарештувала медсестру, а довести її провину допомогли, зокрема, записки із зізнаннями.

На початку судового процесу в будинку Люсі Летбі провели обшук. Поліціянти знайшли кілька папірців з таким текстом, написаним від руки: "Я вбила їх навмисно, тому що я недостатньо хороша", "Я жахлива людина", "Я ЗЛО, Я ЗРОБИЛА ЦЕ", "Вбийте мене", "Допоможіть мені" і "Я більше так не можу".

Поліція також виявила 257 записок з медичними даними померлих дітей – зокрема, про ліки й кількість доз адреналіну, які Люсі вводила своїм жертвам.

Дослідження гаджетів Люсі показало, що вона стежила за членами сімей своїх жертв у Facebook, зберігала фото дітей і навіть стала "одержимою" однією матір'ю.

Адвокат убивці стверджував, що тривожні записки свідчать про "страждання, а не про провину". Однак суд врахував усі докази й свідчення.

Ймовірно, Люсі Летбі проведе решту життя у в'язниці суворого режиму HMP Лоу Ньютон, де утримують багатьох жінок-вбивць.