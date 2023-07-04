На Закарпатті 3-річна дівчинка вбила сестру молотком: батьку присудили штраф

На Закарпатті 3-річна дитина вдарила 1-річну сестру молотком по голові, від чого маля померло.
Батька доньок засудили за неналежне виконання батьківських обов’язків та призначили 850 гривень штрафу, йдеться у судовому реєстрі.
Трагедія сталася 20 листопада 2022 року о 16 годині в будинку, де проживала сімʼя, а суд ухвалив вирок у червні цього року.
"Чоловік не забезпечив належним чином догляд за своїми малолітніми дітьми 2019 року народження та 2022 року народження, в результаті чого старша донька року народження нанесла удари молотком по голові молодшій доньці, від яких остання померла", – йдеться в постанові.
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Підозрюваний подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності та визнав провину.
Хустський районний суд визнав батька дітей винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст. 184 КУпАП ("Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей").
Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
Також із нього стягнули 536 грн 80 коп. судового збору.
У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Закарпаття Анна Дан розповіла, що раніше родина проблем із законом не мала.
"Це абсолютно звичайна благополучна родина. Трагедія трапилася в момент, коли мати дівчат вийшла в магазин, а діти залишилися вдома з батьком", – зазначила речниця.
Раніше ми повідомляли, що у Вишневому на Київщині мати викинула 2-х місячне немовля з п’ятого поверху.
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