Обрізання є основною причиною смерті жінок в африканських країнах – вчені

Науковці з університету Бірмінгема проаналізували дані щодо смертності жінок в африканських країнах, де щорічно помирає понад 44 000 жінок і молодих дівчат.

Серед усіх причин найбільш поширеною є жіноче обрізання, яке дозволено у 5 з 28 країн Африки, пише Medical Express.

На другому місці причин смертності є кишкові інфекції, які виникають внаслідок споживання зараженої їжі чи води.

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Дослідники з університетів Бірмінгема та Ексетера проаналізували кількість дівчат, підданих каліцтву жіночих органів в Беніні, Буркіна-Фасо, Камеруні, Чаді, Кот-д'Івуарі, Єгипті, Ефіопії, Гвінеї, Кенії, Малі, Нігері, Нігерії, Сенегалу, Сьєрра-Леоне і Танзанії.

Вони виявили, що збільшення на 50% кількості дівчат, які піддаються обрізанню, підвищує ризик смертності протягом наступних 5 років. Саме каліцтво жіночих органів є причиною приблизно 44 320 смертей на рік, яких можна було б уникнути.

"Є привід для оптимізму, оскільки робота над неінфекційними захворюваннями показує, що ефективні заходи можливі, але зміна патріархальних установок часто відстає від інших суспільних змін – важливим першим кроком було б зробити каліцтво жіночих органів незаконними в країнах, де це відбувається. Адже варто врахувати, що правові зміни можуть призвести до культурних змін", – заявив професор Джеймс Рокі з Бірмінгемського університету.

У всьому світі понад 200 мільйонів жінок і дівчат були піддані жіночому обрізанню – практиці, яка часто відбувається в антисанітарних умовах. Ці жінки надалі не мають належного клінічного нагляду: втручання характеризується сильним болем, кровотечею та інфекцією.

Часто у жінок трапляються ускладнення: зниження статевої функції та інші довгострокові проблеми із фізичним здоров’ям. Також обрізання може призводити до проблем із психічним здоров’ям.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2018 році загальна вартість лікування дівчаток і жінок після обрізання становила 1,4 мільярда доларів США. Однак досі не було систематичних доказів ролі каліцтва жіночих органів у глобальній смертності.

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Практика обрізання є частиною традицій в деяких країнах. Без проведення відповідних операцій жінка не може одружитися у Західній Африці через патріархальну культуру та інститути.