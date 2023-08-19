Крижаний континент і пінгвіни, яких не можна обіймати. Що ви знаєте про Антарктику? ТЕСТ

Українські полярники вже 27 років досліджують Антарктику на станції "Академік Вернадський" та тішать українців фотографіями пінгвінів, тюленів, морських леопардів.
Однак історія досліджень та присутності українців на крижаному континенті – значно довша.
Ви замислювались, в яких умовах живуть українці у найпівденнішому регіоні Землі та які секрети він приховує?
"Українська правда. Життя" спільно з Національним антарктичним науковим центром підготувала тест про Антарктику та її материк Антарктиду.
Перевірте себе!