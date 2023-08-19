Крижаний континент і пінгвіни, яких не можна обіймати. Що ви знаєте про Антарктику? ТЕСТ

В Арктиці є ведмеді, а в Антарктиці – пінгвіни та українські полярники Усі варіанти правильні. Арктика на півночі та Антарктика на півдні – абсолютно різні за кліматом, фауною та розміром (Антарктика вдвічі більша). Не забувайте, що українські полярники працюють в Антарктиці, на острові Галіндез. Щоб легше запам'ятати різницю між схожими назвами, вони пропонують лайфхак. Слово Арктика утворилось від давньогрецького слова "άρκτος" – ведмідь. Для назви Антарктики до цього слова додали частинку "αντι" – протилежний, тобто "антиведмідь". Тож якщо бачите ведмедів, то це Арктика, а якщо пінгвінів, українських полярників та станцію "Академік Вернадський" – Антарктика. В Арктиці такі ж пори року, як в Україні, а в Антарктиці – навпаки Усі варіанти правильні. Арктика на півночі та Антарктика на півдні – абсолютно різні за кліматом, фауною та розміром (Антарктика вдвічі більша). Не забувайте, що українські полярники працюють в Антарктиці, на острові Галіндез. Щоб легше запам'ятати різницю між схожими назвами, вони пропонують лайфхак. Слово Арктика утворилось від давньогрецького слова "άρκτος" – ведмідь. Для назви Антарктики до цього слова додали частинку "αντι" – протилежний, тобто "антиведмідь". Тож якщо бачите ведмедів, то це Арктика, а якщо пінгвінів, українських полярників та станцію "Академік Вернадський" – Антарктика. Антарктика – найпівденніша територія земної кулі. Натомість Арктика – найпівнічніша Усі варіанти правильні. Арктика на півночі та Антарктика на півдні – абсолютно різні за кліматом, фауною та розміром (Антарктика вдвічі більша). Не забувайте, що українські полярники працюють в Антарктиці, на острові Галіндез. Щоб легше запам'ятати різницю між схожими назвами, вони пропонують лайфхак. Слово Арктика утворилось від давньогрецького слова "άρκτος" – ведмідь. Для назви Антарктики до цього слова додали частинку "αντι" – протилежний, тобто "антиведмідь". Тож якщо бачите ведмедів, то це Арктика, а якщо пінгвінів, українських полярників та станцію "Академік Вернадський" – Антарктика. Арктика – це крига на воді, а Антарктика – крига на землі, яку омиває Південний океан Усі варіанти правильні. Арктика на півночі та Антарктика на півдні – абсолютно різні за кліматом, фауною та розміром (Антарктика вдвічі більша). Не забувайте, що українські полярники працюють в Антарктиці, на острові Галіндез. Щоб легше запам'ятати різницю між схожими назвами, вони пропонують лайфхак. Слово Арктика утворилось від давньогрецького слова "άρκτος" – ведмідь. Для назви Антарктики до цього слова додали частинку "αντι" – протилежний, тобто "антиведмідь". Тож якщо бачите ведмедів, то це Арктика, а якщо пінгвінів, українських полярників та станцію "Академік Вернадський" – Антарктика. Усі варіанти Усі варіанти правильні. Арктика на півночі та Антарктика на півдні – абсолютно різні за кліматом, фауною та розміром (Антарктика вдвічі більша). Не забувайте, що українські полярники працюють в Антарктиці, на острові Галіндез. Щоб легше запам'ятати різницю між схожими назвами, вони пропонують лайфхак. Слово Арктика утворилось від давньогрецького слова "άρκτος" – ведмідь. Для назви Антарктики до цього слова додали частинку "αντι" – протилежний, тобто "антиведмідь". Тож якщо бачите ведмедів, то це Арктика, а якщо пінгвінів, українських полярників та станцію "Академік Вернадський" – Антарктика.