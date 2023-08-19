Тест

Крижаний континент і пінгвіни, яких не можна обіймати. Що ви знаєте про Антарктику? ТЕСТ

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19 серпня 2023

Українські полярники вже 27 років досліджують Антарктику на станції "Академік Вернадський" та тішать українців фотографіями пінгвінів, тюленів, морських леопардів. 

Однак історія досліджень та присутності українців на крижаному континенті – значно довша.

Ви замислювались, в яких умовах живуть українці у найпівденнішому регіоні Землі та які секрети він приховує?

"Українська правда. Життя" спільно з Національним антарктичним науковим центром підготувала тест про Антарктику та її материк Антарктиду.

Перевірте себе!

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Чим відрізняються схожі за назвою континенти Арктика та Антарктика?

Фото Сергія Глотова та Марти Дзиндри
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Які тварини живуть в Антарктиді?

Синьоокий баклан. Фото: Сергій Глотов
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Які квітучі рослини виживають в Антарктиді?

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Скільки українців щорічно працюють на станції "Академік Вернадський"?

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Коли українці почали досліджувати Антарктиду?

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Який вид пінгвінів живе тільки в Антарктиці й досягає людського зросту?

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Яку традицію українські полярники перейняли від британських колег?

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Як станція "Академік Вернадський" називалася раніше?

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Який з цих фактів про Антарктиду – правдивий?

Морський слон
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Хто з цих тварин полюбляє гостювати біля станції "Академік Вернадський" восени?

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Чи правда, що полярники не можуть голосувати на виборах, коли працюють в Антарктиді?

Фото: Сергій Глотов
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Кому належить Антарктика?

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Який пернатий хижак полює на яйця та відбирає їжу у дорослих пінгвінів?

Фото: Сергій Глотов
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Як глобальне потепління вплинуло на Антарктику за останні 50 років?

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Чого немає в Антарктиди?

Фото: Марта Дзиндра
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Як ще називають антарктичних пінгвінів?

17/20

Хто наводить страх на пінгвінів та тюленів в Антарктиці?

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Скільки українських полярників долучилися до Сил оборони від початку повномасштабної війни?

19/20

Який з цих фактів про життя субантарктичних пінгвінів – правдивий?

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Яка пора року зараз в Антарктиці?

Фото: Юрій Шепета
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