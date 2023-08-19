У США в тілі людини прижилася пересаджена нирка від свині. ВІДЕО

Хірурги у Нью-Йорку пересадили нирку від свині людині з мертвим мозком. Трансплантант працює нормально понад місяць.
Це важливий крок до того, щоб зробити таку операцію на живих пацієнтах, пише видання Associated Press.
Експеримент провели в медичному центрі Langone Health при Нью-Йоркському університеті. Після успішної операції нирка свині функціонує найдовше в історії.
Дослідники планують спостерігати за її роботою й надалі.
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Наразі вчені всієї країни намагаються використовувати органи тварин для порятунку людських життів. Для експериментів жертвують тіла.
Така ймовірність переконала родину Моріса "Мо" Міллера пожертвувати тіло для експерименту. Чоловік раптово помер у віці 57 років.
Директор існтитуту трансплантації Нью-Йоркського університету, доктор Роберт Монтгомері, покладає надії на успішність майбутніх операцій.
"Чи справді цей орган буде працювати як людський? Поки що це виглядає так", – говорить він.
Насправді це не перша спроба трансплантації органів тварин людині. Такі операції зазнавали невдач десятиліттями. Імунна система людини атакувала чужоріжну тканину.
Зараз дослідники використовують генетично модифікованих свиней. Це допомагає їхнім органам краще відповідати людському тілу.
Успішна операція з пересадки нирки свині людині є однією з низки розробок, яка спрямована на прискорення початку клінічних випробувань. І вона допомагає відповідати на питання, що залишилися – без загроз іншим життям.
Водночас поки неясно, наскільки правильно тіло померлого може імітувати реакцію живого пацієнта на орган свині.
Щороку тисячі пацієнтів помирають в національному списку трансплантації США, а понад 100 тисяч – знаходяться в очікуванні.
Нагадаємо, раніше лікарі США змогли вперше пересадити людині серце генетично модифікованої свині. Операцію провели лікарі Медичного центру Університету Меріленда, рятуючи життя чоловіка з важким захворюванням серця.
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