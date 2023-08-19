У США в тілі людини прижилася пересаджена нирка від свині. ВІДЕО

Хірурги у Нью-Йорку пересадили нирку від свині людині з мертвим мозком. Трансплантант працює нормально понад місяць.

Це важливий крок до того, щоб зробити таку операцію на живих пацієнтах, пише видання Associated Press.

Експеримент провели в медичному центрі Langone Health при Нью-Йоркському університеті. Після успішної операції нирка свині функціонує найдовше в історії.

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Дослідники планують спостерігати за її роботою й надалі.

Наразі вчені всієї країни намагаються використовувати органи тварин для порятунку людських життів. Для експериментів жертвують тіла.

Така ймовірність переконала родину Моріса "Мо" Міллера пожертвувати тіло для експерименту. Чоловік раптово помер у віці 57 років.

Директор існтитуту трансплантації Нью-Йоркського університету, доктор Роберт Монтгомері, покладає надії на успішність майбутніх операцій.

"Чи справді цей орган буде працювати як людський? Поки що це виглядає так", – говорить він.

Насправді це не перша спроба трансплантації органів тварин людині. Такі операції зазнавали невдач десятиліттями. Імунна система людини атакувала чужоріжну тканину.

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Зараз дослідники використовують генетично модифікованих свиней. Це допомагає їхнім органам краще відповідати людському тілу.

Успішна операція з пересадки нирки свині людині є однією з низки розробок, яка спрямована на прискорення початку клінічних випробувань. І вона допомагає відповідати на питання, що залишилися – без загроз іншим життям.

Водночас поки неясно, наскільки правильно тіло померлого може імітувати реакцію живого пацієнта на орган свині.

Щороку тисячі пацієнтів помирають в національному списку трансплантації США, а понад 100 тисяч – знаходяться в очікуванні.

Нагадаємо, раніше лікарі США змогли вперше пересадити людині серце генетично модифікованої свині. Операцію провели лікарі Медичного центру Університету Меріленда, рятуючи життя чоловіка з важким захворюванням серця.