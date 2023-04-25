Лікарі вперше в Україні провели дитині операцію на мозку з пробудженням

Львівські лікарі вперше в історії української медицини провели дитині операцію на мозку з пробудженням.

Пацієнтом став 15-річний Максим Волович з Тернополя – під час найважливішої частини втручання він мав бути при свідомості, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Хлопець з восьмирічного віку страждав від сильних епілептичних нападів. Судоми викликала пухлина в його мозку.

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"Спровокувати черговий напад може будь-що: фізична активність чи прояв емоцій. Хлопчик, який до судом займався танцями і мріяв стати чемпіоном, навіть бігати більше не міг. Сміх чи сльози – теж могли спровокувати напад.

Дитинство Максима минуло з суворими обмеженнями, під постійним наглядом мами, яка цілодобово пильнувала сина і боялась за його життя. Останніми роками юнаку стало важко говорити та запам’ятовувати", – розповідають лікарі.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

З роками пухлина виросла, і напади посилились. Утворення почало тиснути на ділянки мозку, які відповідають за мову і рухи, виник високий ризик паралічу правої половини тіла.

Мама Максима звернулась до львівських лікарів, які після ретельного обстеження дійшли висновку, що єдиний шанс для Максима – це операція на мозку з пробудженням (awake surgery).

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На операцію заради порятунку підлітка наважилися львівські нейрохірурги Лікарні Святого Миколая. Завідувач нейрохірургічного відділення Михайло Ловга сказав, що пухлину потрібно терміново видаляти, адже вона тисне на мозок.

Вперше в історії української медицини дитині провели операцію на мозку з пробудженням

Під час найважливішої частини операції – видалення самої пухлини – лікарям вдалося розбудити Максима.

Це потрібно, аби контролювати його мову та рухи і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають, пояснюють медики.

"Медики розважали Максима розмовами про його улюблених супергероїв коміксів та вигадані всесвіти і не давали хлопцеві заснути. Поки він говорив, активність у ділянках, які відповідають за рухи кінцівками та мовлення, фіксували нейрофізіологи Марія Павлюк та Юлія Галій-Герасимович", – кажуть у медоб’єднанні.

Операція тривала сім годин. Лікарі кажуть, що після неї Максим заговорив ще краще, ніж до втручання.

Результати МРТ теж обнадійливі: лікарям вдалося повністю видалити пухлину. Гістологічне дослідження показало, що утворення було доброякісним.

Хлопець більше не потребує лікування – епілептичні напади припинилися.

"За тиждень після операції з пробудженням Максима виписують. "Ми щасливі! Приїхали хворі, а їдемо здорові!", – каже його мама.

А сам Максим повсякчас усміхається і не втомлюється ділитися планами на майбутнє: хоче на спорт та мріє подорожувати", – додають лікарі.

Нагадаємо, раніше львівські лікарі врятували немовля, яке не дихало самостійно через рідкісну ваду серця.