Лікарі вперше в Україні провели дитині операцію на мозку з пробудженням

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 квітня 2023

Львівські лікарі вперше в історії української медицини провели дитині операцію на мозку з пробудженням. 

Пацієнтом став 15-річний Максим Волович з Тернополя – під час найважливішої частини втручання він мав бути при свідомості, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Хлопець з восьмирічного віку страждав від сильних епілептичних нападів. Судоми викликала пухлина в його мозку. 

"Спровокувати черговий напад може будь-що: фізична активність чи прояв емоцій. Хлопчик, який до судом займався танцями і мріяв стати чемпіоном, навіть бігати більше не міг. Сміх чи сльози – теж могли спровокувати напад. 

Дитинство Максима минуло з суворими обмеженнями, під постійним наглядом мами, яка цілодобово пильнувала сина і боялась за його життя. Останніми роками юнаку стало важко говорити та запам’ятовувати", – розповідають лікарі.

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 Фото: Перше медичне об’єднання Львова

З роками пухлина виросла, і напади посилились. Утворення почало тиснути на ділянки мозку, які відповідають за мову і рухи, виник високий ризик паралічу правої половини тіла. 

Мама Максима звернулась до львівських лікарів, які після ретельного обстеження дійшли висновку, що єдиний шанс для Максима – це операція на мозку з пробудженням (awake surgery). 

На операцію заради порятунку підлітка наважилися львівські нейрохірурги Лікарні Святого Миколая. Завідувач нейрохірургічного відділення Михайло Ловга сказав, що пухлину потрібно терміново видаляти, адже вона тисне на мозок.

 Вперше в історії української медицини дитині провели операцію на мозку з пробудженням

Під час найважливішої частини операції – видалення самої пухлини – лікарям вдалося розбудити Максима. 

Це потрібно, аби контролювати його мову та рухи і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають, пояснюють медики. 

"Медики розважали Максима розмовами про його улюблених супергероїв коміксів та вигадані всесвіти і не давали хлопцеві заснути. Поки він говорив, активність у ділянках, які відповідають за рухи кінцівками та мовлення, фіксували нейрофізіологи Марія Павлюк та Юлія Галій-Герасимович", – кажуть у медоб’єднанні.

 

Операція тривала сім годин. Лікарі кажуть, що після неї Максим заговорив ще краще, ніж до втручання. 

Результати МРТ теж обнадійливі: лікарям вдалося повністю видалити пухлину. Гістологічне дослідження показало, що утворення було доброякісним. 

Хлопець більше не потребує лікування – епілептичні напади припинилися.

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"За тиждень після операції з пробудженням Максима виписують. "Ми щасливі! Приїхали хворі, а їдемо здорові!", – каже його мама.

А сам Максим повсякчас усміхається і не втомлюється ділитися планами на майбутнє: хоче на спорт та мріє подорожувати", – додають лікарі. 

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Нагадаємо, раніше львівські лікарі врятували немовля, яке не дихало самостійно через рідкісну ваду серця.

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