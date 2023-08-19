Мова, література та історія: українських школярів за кордоном запрошують до безкоштовного онлайн-навчання

До безкоштовних занять з української мови, літератури та історії України запрошують школярів 5-11 класів, які наразі навчаються за кордоном.

Реєстрація на новий навчальний рік вже відкрита, повідомили у громадській організації "Смарт освіта", яка реалізує проєкт.

Час для онлайн-уроків можна обирати: вечір у будні або ж вихідні дні.

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"Програма націлена на збереження зв’язку у дітей з українською системою освіти та Батьківщиною. У межах проєкту учні мають незначну кількість завдань.

А також для відстеження прогресу навчання дітей та отримання вчителями зворотного зв’язку передбачено чотири тестування впродовж навчального року", – кажуть організатори.

Фото: ГО "Смарт освіта"

За 2021-2022 навчальний рік вдалося охопити 1320 дітей та понад 20 країн світу.

До проєкту залучили 47 вчителів, які провели понад 7 тисяч занять.

Задоволений учень

Напередодні свят учні отримували додаткові творчі завдання про Різдво та традиції святкування своєї сім’ї, а ще організовували фольклорні заходи, де діти більше могли дізнатись про українську народну культуру.