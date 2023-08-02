На Київщині 1,5-річний малюк випив розчинник й помер – поліція

У Білоцерківському районі Київщини загинув 1,5-річний малюк, який випив розчинник.

Дитина в цей час перебувала з мамою, повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За даними правоохоронців, 1,5-річний хлопчик був на подвір'ї разом з матір'ю.

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Коли жінка відволіклася, дитина знайшла пляшку з розчинником і зробила декілька ковтків.

Фото: Андрій Нєбитов/Telegram

У тяжкому стані хлопчика шпиталізували.

"Медики зробили все можливе для порятунку дитини, але хлопчик помер у відділенні реанімації", – повідомляє Нєбитов.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова розповіла, що трагедія сталася 1 серпня на подвір’ї будинку, де проживала родина.

"Хлопчик знайшов цю пляшку на подвір’ї – це пластикова тара з хімічною речовиною. Він звідти надсьорбнув.

У київській міські лікарні, куди його доставили, медики виявили шлункову, кишкову та легеневу кровотечу. Дитину намагалися врятувати в реанімації", – розповідає речниця.

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За словами Ірини, хлопчик Ілля з повної родини. Його 24-річна мати перебуває в декретній відпустці, а батько працює слюсарем на агрофірмі.

"Нині ми чекаємо результатів розтину, аби точно встановити причину смерті дитини. Після цього зможемо обрати відповідну статтю", – підсумувала Ірина.