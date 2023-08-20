"У нього була жага до життя": на фронті загинув актор Олексій Хільський

На війні загинув український актор театру та кіно Олексій Хільський родом з Камʼянського, відомий за ролями в серіалах "Лікар Ковальчук", "Нюхач" та інших.

35-річний чоловік воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ.

Трагічну звістку про загибель актора повідомила його дружина Надія Хільська.

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"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув під час виконання бойового завдання.

Він був найкращим з усіх, кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався, він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїн", – написала Надія.

На війні загинув актор Олексій Хільський. Фото: hilska_nadiya

Олексій відомий за ролями в серіалах "На твоєму боці", "Квочка", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Загадка для Анни". Також він грав у театрі – творчий шлях почав у 2010 році з Дніпровського драматичного молодіжного театру "Віримо!".

Олексій долучився до війська від початку великої війни. Надія Хільська розповідала, що він був двічі поранений, але знову повертався на фронт.

Боєць був головним сержантом у взводі розвідроти, брав участь у звільненні Херсона, воював у Бахмуті й Соледарі.

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Олексій відомий за ролями в серіалах "На твоєму боці", "Квочка", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Загадка для Анни"

17 серпня Надія повідомила, що Олексій більше доби не виходив на звʼязок. Він загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

У Олексія залишилась дружина та донька. Він був турботливим батьком і чоловіком.

У Олексія залишилась дружина та донька

"Коханий, я дуже щаслива, що майже 13 років тому ми з тобою стали батьками нашій донечці. Ти весь час був для неї найкращим таточком. Змінював підгузки, годував з пляшечки ночами, ви завжди знаходили пригоди, катались на роверах, грали в настолки, ти вчив її монтувати і ще багатьом прикольним штукам)

Ти найкращий тато, якого тільки можна було намріяти! Вітаю тебе, коханий", – писала Надія Хільська у День батька.

"Ти найкращий тато, якого тільки можна було намріяти!", писала Надія

У соцмережах друзі та колеги згадують Олексія як талановитого, сміливого і доброго чоловіка.

"Я з Дніпра, в Дніпрі Льошу знають всі. Талановитий актор, гідний чоловік, світла і сильна людина. Він загинув на війні, захищаючи нашу Україну. Яка величезна втрата для мого рідного театру "Віримо".

У Льоші залишились чарівна дружина і донечка, допомогти дівчатам можна за лінком", – написала акторка Альона Капоріна.

35-річний боєць воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ.

Дитячий музично-драматичний театр Віват також вшанував памʼять героя.

"Неможливо в це повірити...Але сьогодні стало відомо, що Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання. Ми встигли потоваришувати з ним... І хоча нас звела жорстока війна, це знайомство залишає тільки теплі і світлі спогади, адже саме таким запам'ятався Олексій – неймовірно щирим і рідним – ніякої ''зірковості'' – людина-душа.

Ми так хотіли попрацювати разом, поїздити на гастролі на нашій ''Бджілочці'', відсвяткувати Перемогу... Всією театральною ВІВАТівською родиною висловлюємо співчуття рідним і близьким", – кажуть в театрі.

Олексій був двічі поранений, але повертався на фронт

"Одного разу я був на виставі Театру "Верим" і Олексій Хільський там був неперевершений. Він був дуже талановитим та харизматичним.

Після цього ми запросили його до нас в Кеди провести курси акторського для офіціантів. Він залюбки погодився. Після цього ми стали товаришувати. Він поїхав до Київа, де розвивав свою акторську кар'єру.

Місяць назад він був в Кедах в Дніпрі і ми з ним говорили. Я був дуже радий бачити його. Говорили про війну, Україну та сімʼю. Зараз його немає. Світла памʼять герою!" – написав Денис Жаткін.

Митець загинув 17 серпня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

"Я, чесно, не бачила Льошу в кіно, бо я дуже рідко дивлюся в той бік. Зате я дуже добре пам'ятаю його в театрі. "Товаріщ Калабушкін!" у виставі "Самогубця", робота у спектаклі "Однокласники". Це те, що одразу в голові.

Щоразу думаєш – вони вічні. Актори, музиканти, художники, журналісти, воїни…Просто пам'ятаймо Льошу. І можна допомогти його родині", – написала Ольга Владимирова.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув актор Євген Світличний, який грав Карася у фільмі "Носоріг".