6-річна дівчинка, батько 4 дітей, студент: що відомо про людей, вбитих росіянами у Чернігові

19 серпня російські окупанти обстріляли драмтеатр у Чернігові, забравши 7 життів та поранивши 148 людей.

Ракета, яка влучила в центр Чернігова, вбила 6-річну Софійку, довгоочікувану доньку Ольги та Олександра Голинських, яка мала йти у перший клас.

Про загибель дитини повідомила подруга сім’ї Катерина Фарафонова.

Реклама:

"Сьогодні у Чернігові руками нєдасасєдов не стало єдиної довгоочікуваної донечки моєї куми, маленької Софійки. Тепер Софійка – янгол охоронець для своїх батьків.

Спочивай на м’якеньких хмаринках наша маленька Софійка, ти була дуже доброю, розумною та кмітливою дівчинкою, ти була прикрасою цього жорстокого світу", – йдеться у дописі.

6-річна Софійка загинула внаслідок обстрілу Чернігова

Жінка також опублікувала реквізити для допомоги батькам дівчинки у Facebook-дописі.

Вона була довгоочікуваною єдиною дитиною

На злочин росіян відреагувала Уповноважена з прав дітей Дар’я Герасимчук.

Реклама:

"Дівчинка була у батьків єдиною та довгоочікуваною дитиною. Лише за два тижні вона мала йти у перший клас…За словами рідних та знайомих, Софійка дуже гарно малювала, була завжди усміхнена, кмітлива, любила обійматися і часто казала, що любить

Ніколи не забудемо й не пробачимо нелюдям, що несуть в наші домівки ці трагедії!" – пише Герасимчук.

У Чернігові загинув адвокат Володимир Василенко

Російський обстріл Чернігова також забрав життя адвоката Володимира Василенка, який співпрацював із БФ "Право на захист".

"Сьогодні загинув колега, з яким я раніше працювала. Батько чотирьох діток, люблячий чоловік і порядна людина. У нас з ним було багато спільних знайомих!

Також дізналась, що у моєї одногрупниці загинула дитина … скільки втрат… болю", – написала чернігівчанка Катерина Данкова.

Володимир був батьком 4 дітей. Син, який був поруч з татом під час обстрілу, зараз у лікарні.

Допомогти дружині загиблого можна за цими реквізитами.

Також ракета РФ вбила двох викладачів та студента "Чернігівської політехніки"

Серед вбитих росіянами у Чернігові – двоє викладачів та студент "Чернігівської політехніки", також повідомила чернігівчанка Анна Романова.

Один із загиблих – студент Навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій та транспорту Назар Ющенко. Хлопець мав успіхи у навчанні, був єдиною дитиною в сімʼї.

Усього від обстрілу Чернігова загинуло семеро людей

Також під час прогулянки в парку із дочкою загинула старша викладачка кафедри іноземної філології Світлана Кормільцина.

А співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії Наталія Торія у момент теракту поверталася з церкви – російська ракета забрала її життя.

148 людей отримали поранення

Нагадаємо, 19 серпня РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів, хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу.