Тест

Батьківщина орьнек і "чоловічої" кави. Що ви знаєте про Крим? ТЕСТ

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23 серпня 2023

Крим – український півострів на узбережжі Чорного моря. Півострів розкішних степів, гірських вершин, пахучої кави, оливок та виноградників, який вже 9 років перебуває під окупацією ворога.

Жителі Криму, зокрема кримські татари, які чинять опір окупантам, потерпають від репресій та ув’язнень за сфабрикованими справами. А тисячі кримців, які мусили виїхати в інші міста, мріють про повернення додому.

Сьогодні, 23 серпня, відбудеться третій саміт Кримської платформи, під час якого обговорять майбутнє України та Криму, без якого не може бути "миру". 

Ми всі мріємо, аби Крим нарешті повернувся додому. Та чи замислювались ви, як багато знаєте про мальовничий український півострів, традиції та культуру його жителів? 

Пропонуємо перевірити себе у новому тесті від УП.Життя.

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Як колись називався Кримський півострів?

Фото: dibrova/Depositphotos
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Представники яких етносів у різний час проживали в Криму?

Фото: Iryna_Rasko/Depositphotos
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Які з цих рідкісних або зникаючих тварин мешкають у Криму?

Фото: Erbanor/Wikipedia
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Який продукт кримськотатарською мовою називається "кавун"?

Фото: NewAfrica/Depositphotos
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Який з цих фактів про каву і кримських татар – правдивий?

Фото: Герберт Ліст
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Хто у V столітті до нашої ери вперше описав життя і релігійні вірування жителів Криму?

Фото: Tasfoto-Depositphotos
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Які кримськотатарські страви визнані нематеріальною культурною спадщиною України?

Фото: Мусафір
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Яка найвища гора у Криму?

Фото: В.Білецький/Вікіпедія
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Які корінні народи сформувались на території Криму?

Фото: Auguste Raffet - Jewish Encyclopedia
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Який з цих орнаментів є надбанням культури кримців та внесений до спадщини ЮНЕСКО?

Фото: Sergey Savchenko
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Який з цих фактів про Крим – правда?

Льох рідкісних вин на Масандрівському заводі. Фото: nataly0288dp/Depositphotos
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Як зараз називається найдавніше еллінське місто у Східній Європі?

Фото: spotty/Depositphotos
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Якою була "офіційна" причина депортації кримських татар 18 травня 1944 року?

Фото: "Потяг смерті". Картина Рустема Емінова
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Хто очолював кримськотатарський дисидентський рух у депортації?

Фото: Олександр Клименко
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Хто з кримських митців особливо відомий створенням традиційної кераміки?

Рустем Скібін. Фото: Тетяна Терен/УП.Життя
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Який фільм про Крим глядачі вперше побачили на Каннському кінофестивалі?

Кадр з фільму
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Який символ зображено на кримськотатарському прапорі?

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