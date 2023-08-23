Батьківщина орьнек і "чоловічої" кави. Що ви знаєте про Крим? ТЕСТ

Леопардовий полоз і жовтопузик Усі ці тварини в Україні живуть на території Криму і занесені до Червоної Книги. Бабка з елегантною назвою "красуня блискуча кримська" і жук-слимакоїд кримський – ендеміки півострова, яких більше ніде не зустрінеш. Леопардовий полоз та безнога ящірка-жовтопузик, кримський гекон та чорний гриф на території України також мешкають лише в Криму. Качка "чернь білоока" і благородний олень живуть не лише на півострові, але також потребують захисту. Навіть рожевий пелікан влітку буває біля узбережжя Чорного моря, хоч він і сезонний мігрант. Фауна Криму дуже багата! Чернь білоока, чорний гриф і рожевий пелікан Усі ці тварини в Україні живуть на території Криму і занесені до Червоної Книги. Бабка з елегантною назвою "красуня блискуча кримська" і жук-слимакоїд кримський – ендеміки півострова, яких більше ніде не зустрінеш. Леопардовий полоз та безнога ящірка-жовтопузик, кримський гекон та чорний гриф на території України також мешкають лише в Криму. Качка "чернь білоока" і благородний олень живуть не лише на півострові, але також потребують захисту. Навіть рожевий пелікан влітку буває біля узбережжя Чорного моря, хоч він і сезонний мігрант. Фауна Криму дуже багата! Слимакоїд або турун кримський, красуня блискуча Усі ці тварини в Україні живуть на території Криму і занесені до Червоної Книги. Бабка з елегантною назвою "красуня блискуча кримська" і жук-слимакоїд кримський – ендеміки півострова, яких більше ніде не зустрінеш. Леопардовий полоз та безнога ящірка-жовтопузик, кримський гекон та чорний гриф на території України також мешкають лише в Криму. Качка "чернь білоока" і благородний олень живуть не лише на півострові, але також потребують захисту. Навіть рожевий пелікан влітку буває біля узбережжя Чорного моря, хоч він і сезонний мігрант. Фауна Криму дуже багата! Гекон середземноморський, благородний олень Усі ці тварини в Україні живуть на території Криму і занесені до Червоної Книги. Бабка з елегантною назвою "красуня блискуча кримська" і жук-слимакоїд кримський – ендеміки півострова, яких більше ніде не зустрінеш. Леопардовий полоз та безнога ящірка-жовтопузик, кримський гекон та чорний гриф на території України також мешкають лише в Криму. Качка "чернь білоока" і благородний олень живуть не лише на півострові, але також потребують захисту. Навіть рожевий пелікан влітку буває біля узбережжя Чорного моря, хоч він і сезонний мігрант. Фауна Криму дуже багата! Усі варіанти Усі ці тварини в Україні живуть на території Криму і занесені до Червоної Книги. Бабка з елегантною назвою "красуня блискуча кримська" і жук-слимакоїд кримський – ендеміки півострова, яких більше ніде не зустрінеш. Леопардовий полоз та безнога ящірка-жовтопузик, кримський гекон та чорний гриф на території України також мешкають лише в Криму. Качка "чернь білоока" і благородний олень живуть не лише на півострові, але також потребують захисту. Навіть рожевий пелікан влітку буває біля узбережжя Чорного моря, хоч він і сезонний мігрант. Фауна Криму дуже багата!