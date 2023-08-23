Батьківщина орьнек і "чоловічої" кави. Що ви знаєте про Крим? ТЕСТ

Крим – український півострів на узбережжі Чорного моря. Півострів розкішних степів, гірських вершин, пахучої кави, оливок та виноградників, який вже 9 років перебуває під окупацією ворога.
Жителі Криму, зокрема кримські татари, які чинять опір окупантам, потерпають від репресій та ув’язнень за сфабрикованими справами. А тисячі кримців, які мусили виїхати в інші міста, мріють про повернення додому.
Сьогодні, 23 серпня, відбудеться третій саміт Кримської платформи, під час якого обговорять майбутнє України та Криму, без якого не може бути "миру".
Ми всі мріємо, аби Крим нарешті повернувся додому. Та чи замислювались ви, як багато знаєте про мальовничий український півострів, традиції та культуру його жителів?
Пропонуємо перевірити себе у новому тесті від УП.Життя.
Як колись називався Кримський півострів?
Фото: dibrova/Depositphotos
Представники яких етносів у різний час проживали в Криму?
Фото: Iryna_Rasko/Depositphotos
Які з цих рідкісних або зникаючих тварин мешкають у Криму?
Який з цих фактів про каву і кримських татар – правдивий?
Хто у V столітті до нашої ери вперше описав життя і релігійні вірування жителів Криму?
Фото: Tasfoto-Depositphotos
Які кримськотатарські страви визнані нематеріальною культурною спадщиною України?
Яка найвища гора у Криму?
Фото: В.Білецький/Вікіпедія
Які корінні народи сформувались на території Криму?
Фото: Auguste Raffet - Jewish Encyclopedia
Як зараз називається найдавніше еллінське місто у Східній Європі?
Фото: spotty/Depositphotos
Якою була "офіційна" причина депортації кримських татар 18 травня 1944 року?
Фото: "Потяг смерті". Картина Рустема Емінова
Хто з кримських митців особливо відомий створенням традиційної кераміки?
Рустем Скібін. Фото: Тетяна Терен/УП.Життя
Який символ зображено на кримськотатарському прапорі?