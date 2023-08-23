Як змінилось ставлення українців до Незалежності за останні 10 років – опитування

Незалежність України підтримує абсолютна більшість громадян – 89% опитаних.
63% українців називають день Незалежності улюбленим та важливим святом. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
"Абсолютна підтримка Незалежності була доконаним фактом і до 2014 року, проте зараз ця підтримка стала ще вищою", – зазначають автори опитування.
У 2023 році показник тих, хто підтримує Незалежність, становить 89%, але лишився 1% опитаних, які прагнуть об'єднання з країною-агресором.
|Фото: reflextions/Depositphotos
Ще 9% з опитаних українців не визначились з відповіддю. Соціологи дотримуються думки, що ці люди вагаються щодо формату відносин з Росією, але підтримують Незалежність.
Важливо наголосити, що станом на лютий 2013 року 81% українців підтримували Незалежність України, а 16% громадян прагнули об’єднання з Росією.
Соціологи зазначають, що в 1990-х роках у середньому 64% підтримували Незалежність і 32% хотіли об’єднання з Росією, а у 2000-х роках у середньому уже 73% підтримували Незалежність і 23% хотіли об’єднання з Росією.
За роки незалежності в Україні та значно зросла цінність свободи та суверенітету від сусідньої країни-окупанта.
Крім розуміння Незалежності, більшість людей вважають однойменне свято вважливим днем для України.
Для українців День Незалежності зараз – це найбільш важливе з нерелігійних свят. Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України.
Для порівняння у 2013 році День Незалежності був найбільш важливим чи улюбленим святом лише для 12% українців. Але через 10 років він увійшов у трійку найважливіших свят та поступається лише двом головним релігійним святам.
Тож рейтинг свят для Українців у 2023 році виглядає так:
- Великдень (відзначають 70% респондентів);
- Різдво (відмітили 69% українців);
- День Незалежності (63% опитаних наголосили на важливій даті);
- День захисників та захисниць(54% українців відзначили свято);
- Новий рік (52% українців вважають це святом).
Найменш популярні свята в цьому році День Перемоги та День праці (1 травня) – лише 13% та 5% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.
В опитуванні телефоном взяли участь 2000 українців з території, яка підконтрольна Україні. За умов повномасштабного вторгнення крім зазначеної формальної похибки може додаватися певне систематичне відхилення, але не більше 5-6%.
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