Як змінилось ставлення українців до Незалежності за останні 10 років – опитування

Незалежність України підтримує абсолютна більшість громадян – 89% опитаних.

63% українців називають день Незалежності улюбленим та важливим святом. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Абсолютна підтримка Незалежності була доконаним фактом і до 2014 року, проте зараз ця підтримка стала ще вищою", – зазначають автори опитування.

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У 2023 році показник тих, хто підтримує Незалежність, становить 89%, але лишився 1% опитаних, які прагнуть об'єднання з країною-агресором.

Ще 9% з опитаних українців не визначились з відповіддю. Соціологи дотримуються думки, що ці люди вагаються щодо формату відносин з Росією, але підтримують Незалежність.

Важливо наголосити, що станом на лютий 2013 року 81% українців підтримували Незалежність України, а 16% громадян прагнули об’єднання з Росією.

Соціологи зазначають, що в 1990-х роках у середньому 64% підтримували Незалежність і 32% хотіли об’єднання з Росією, а у 2000-х роках у середньому уже 73% підтримували Незалежність і 23% хотіли об’єднання з Росією.

За роки незалежності в Україні та значно зросла цінність свободи та суверенітету від сусідньої країни-окупанта.

Крім розуміння Незалежності, більшість людей вважають однойменне свято вважливим днем для України.

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Для українців День Незалежності зараз – це найбільш важливе з нерелігійних свят. Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України.

Для порівняння у 2013 році День Незалежності був найбільш важливим чи улюбленим святом лише для 12% українців. Але через 10 років він увійшов у трійку найважливіших свят та поступається лише двом головним релігійним святам.

Тож рейтинг свят для Українців у 2023 році виглядає так:

Великдень (відзначають 70% респондентів);

Різдво (відмітили 69% українців);

День Незалежності (63% опитаних наголосили на важливій даті);

День захисників та захисниць(54% українців відзначили свято);

Новий рік (52% українців вважають це святом).

Найменш популярні свята в цьому році День Перемоги та День праці (1 травня) – лише 13% та 5% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.

В опитуванні телефоном взяли участь 2000 українців з території, яка підконтрольна Україні. За умов повномасштабного вторгнення крім зазначеної формальної похибки може додаватися певне систематичне відхилення, але не більше 5-6%.