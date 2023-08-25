Лісовий розповів, скільки школярів повернуться за парти з 1 вересня

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 серпня 2023

З 1 вересня на очне навчання до закладів освіти повернуться близько 500 тисяч дітей.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на серпневій конференції МОН щодо трансформації освіти, повідомляє "Суспільне".

Водночас формат навчання у школах буде залежати від безпекової ситуації на місцях.

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"Безпеку ми пріоритезуємо. Ми підвищуємо вихід дітей на очне навчання. Близько 500 тисяч дітей повернуться до аудиторного навчання", – сказав міністр.

 Фото ілюстративне. Оксен Лісовий

Раніше уряд виділив на укриття 1,5 млрд гривень. За словами міністра, наразі 67% закладів освіти забезпечені укриттями. 75% з них – це школи. 

Також Лісовий повідомив, що зараз готується великий проєкт щодо укриттів за кошти ЄС і кошти, які виділяються на відновлення країни.

Нагадаємо, Українська правда спільно з Міжнародним благодійним фондом savED оголосила збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, де зможуть очно вчитись 3 тисячі учнів.

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