Лісовий розповів, скільки школярів повернуться за парти з 1 вересня

З 1 вересня на очне навчання до закладів освіти повернуться близько 500 тисяч дітей.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на серпневій конференції МОН щодо трансформації освіти, повідомляє "Суспільне".

Водночас формат навчання у школах буде залежати від безпекової ситуації на місцях.

Реклама:

"Безпеку ми пріоритезуємо. Ми підвищуємо вихід дітей на очне навчання. Близько 500 тисяч дітей повернуться до аудиторного навчання", – сказав міністр.

Фото ілюстративне. Оксен Лісовий

Раніше уряд виділив на укриття 1,5 млрд гривень. За словами міністра, наразі 67% закладів освіти забезпечені укриттями. 75% з них – це школи.

Також Лісовий повідомив, що зараз готується великий проєкт щодо укриттів за кошти ЄС і кошти, які виділяються на відновлення країни.

Нагадаємо, Українська правда спільно з Міжнародним благодійним фондом savED оголосила збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, де зможуть очно вчитись 3 тисячі учнів.