Дієта без солі може знизити ризик проблем із серцем на 20% – вчені

Нове дослідження вказує, що споживання меншої кількості солі знижує ризик проблем із серцем на 20%.

Щоб з'ясувати це, дослідники використали дані з британської системи UK Biobank, пише The Gurdian.

Вчені документували зв’язок між додаванням солі до їжі та ймовірністю серцево-судинних захворювань, а також передчасної смерті.

Реклама:

Під час досліджень з’ясувалося, що стан серця можна покращити – щоб зробити це, треба відмовитися від солі або зменшити кількість страв із нею в раціоні.

Дослідники виявили: люди, які не додають солі в їжу, мають на 18% менший шанс розвинути фібриляцію передсердь (ФП) – хворобу, яка часто спричиняє нерегулярний і аномально швидкий пульс, запаморочення, втому тощо.

"Наше дослідження показує, що менша частота додавання солі в їжу була пов’язана з меншим ризиком ФП", – зазначив доктор Юн Чон Парк з лікарні національного університету Кюнгбук у Південній Кореї.

Дослідження охопило понад 500 тисяч людей у віці від 40 до 70 років у Великій Британії – періодом з 2006 до 2010 року. Люди з ФП та іншими хворобами серцями участь в ньому не брали.

Кожна людина пройшла опитування щодо частоти вживання солі. Після цього вчені спостерігали за ними 11 років. Під час спостережень виявили, що ті, хто не солять їжу взагалі мали менший шанс постраждати від ФП на 18%, а люди, які солили іноді – на 15%.

Крім того, вчені кажуть, якщо людина не завжди додаватиме сіль до свого раціону, а лише за потреби - це на 12% зменшить ризик розвитк.

Реклама:

"Загальновідомо, що надмірне споживання солі може призвести до проблем зі здоров’ям. Це дослідження є корисним нагадуванням про те, що ми всі могли б отримати користь від дотримання рекомендації споживати не більше 6 г солі на день – приблизно чайну ложку", – говорить професор Джеймс Лейпер з Британського кардіологічного фонду.

Раніше ми розповідали з наукової точки зору про небезпеку від споживання солі.