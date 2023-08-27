У Швейцарії альпіністи вкрали скриньку для пожертвувань на висоті понад 2 кілометри

У Швейцарії альпіністи піднялися на висоту понад 2 км, перетнули ущелини на вузьких сталевих тросах та пограбували скриньку для пожертвувань.

Скелелазний маршрут, який подолали злодії-альпіністи, є одним із найскладніших маршрутів країни на перевалі Геммі, повідомляє BBC.

Скринька розташована на висоті 2350 метрів й належить місцевому клубу скелелазіння, який підтримує маршрут на перевалі.

Реклама:

Днями її знайшли розбитою та порожньою.

Фото: Клуб viaferrata-leukerbad.ch/Facebook

За словами гірського гіда та члена клубу Річарда Верлена, в ящику, ймовірно, було 400-500 швейцарських франків (420-520 євро).

"Маршрут класифікується як найскладніший і включає сходження, а також підйом по драбинах, прикручених до вертикальної скелі, і проходження ущелин на вузьких сталевих тросах.

Скринька для пожертв була доступна лише найдосвідченішим альпіністам", – кажуть в клубі.

Там додали, що злодії-альпіністи мали необхідні інструменти, аби зламати скриньку для пожертвувань.

Зазначається, що нині через сприятливі погодні умови на вершину здіймаються чимало альпіністів, тому визначити, хто вкрав гроші, майже неможливо.

Реклама:

Нагадаємо, на Закарпатті злодій, який намагався пограбувати храм, після розмови зі священником здався поліції.