У Швейцарії альпіністи вкрали скриньку для пожертвувань на висоті понад 2 кілометри

У Швейцарії альпіністи піднялися на висоту понад 2 км, перетнули ущелини на вузьких сталевих тросах та пограбували скриньку для пожертвувань.
Скелелазний маршрут, який подолали злодії-альпіністи, є одним із найскладніших маршрутів країни на перевалі Геммі, повідомляє BBC.
Скринька розташована на висоті 2350 метрів й належить місцевому клубу скелелазіння, який підтримує маршрут на перевалі.
Днями її знайшли розбитою та порожньою.
|Фото: Клуб viaferrata-leukerbad.ch/Facebook
За словами гірського гіда та члена клубу Річарда Верлена, в ящику, ймовірно, було 400-500 швейцарських франків (420-520 євро).
"Маршрут класифікується як найскладніший і включає сходження, а також підйом по драбинах, прикручених до вертикальної скелі, і проходження ущелин на вузьких сталевих тросах.
Скринька для пожертв була доступна лише найдосвідченішим альпіністам", – кажуть в клубі.
Там додали, що злодії-альпіністи мали необхідні інструменти, аби зламати скриньку для пожертвувань.
Зазначається, що нині через сприятливі погодні умови на вершину здіймаються чимало альпіністів, тому визначити, хто вкрав гроші, майже неможливо.
Нагадаємо, на Закарпатті злодій, який намагався пограбувати храм, після розмови зі священником здався поліції.
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