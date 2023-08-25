У Великій Британії розслідують смерть 88 людей, які купували отруту у кухаря з Канади

У Великій Британії Національне агентство зі злочинності проводить розслідування щодо 88 смертей людей, до яких може бути причетним шеф-кухар з Канади.

Кеннета Ло звинувачують в онлайн-продажі наборів з отрутою, повідомляє The Guardian.

У квітні агентство отримало інформацію про те, що велика кількість людей через інтернет-магазини купувала речовини, які допомагають зводити рахунки з життям.

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Тим часом в Канаді до списку міжнародної організації з пошуку Інтерполу внесли дані про 232 британських клієнтів, які замовляли отрутну речовину.

Фото: Peel Regional Police/The Guardian

Пізніше стало відомо, що з них 88 людей загинули.

Під час розслідування в Канаді правоохоронці викрили Кеннета Лоу на постачанні отрути. У той час 57-річний шеф-кухар чоловік працював у одному з елітних готелів.

У травні його заарештували та звинуватили в онлайн-продажі понад 1200 наборів з отрутою людям з 40 країн, які планували покінчити життя самогубством.

У Національному агентстві зі злочинності додають, що наразі не має "підтверджених зв’язків" між товарами, купленими в інтернет-магазинах, й причиною смерті в жодному з 88 випадків.

Затриманий в Канаді шеф-кухар обвинувачення в допомозі людям покінчити життя самогубством відкидає.

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