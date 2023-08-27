У Києві відкрився Музей українського грамзапису. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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27 серпня 2023

На Співочому полі у Києві відкрився Музей українського грамзапису.

Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

Заклад розташований за адресою вулиця Лаврська, 41.

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"Локація музею вибрана не випадково, сцена Співочого поля – сакральне місце для українських музикантів. Багато українських зірок робили тут перші кроки у мистецтві", – пишуть у Київській міській державній адміністрації. 

 Фото: КМДА

У експозиції музею можна дізнатися все про історію грамзапису. До колекції входить понад 400 одиниць основного фонду українського музики на різних звукових носіях. 

 Фото: КМДА

Ініціатором створення музею є один із новаторів електронної сцени Іван Москаленко (DJ Derbastler). Водночас ідея форми та змісту належить директору Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Федіру Баландіну. 

 Фото: КМДА

Вважається, що перші звукозаписи пісень українською відбулися у Лондоні в 1899 році. А на початку ХХ ст. з’явилися платівки з вітчизняним оперним співом – сестер Крушельницьких, Олександра Мишуги тощо.  

З часом пристрої відтворення та носії звукозапису еволюціонували – від шелакових до вінілових платівок, а згодом і до касет та дисків.

Раніше ми розповідали про те, чому нам подобається музика з наукової точки зору.

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