У Києві відкрився Музей українського грамзапису. ФОТО

На Співочому полі у Києві відкрився Музей українського грамзапису.
Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.
Заклад розташований за адресою вулиця Лаврська, 41.
"Локація музею вибрана не випадково, сцена Співочого поля – сакральне місце для українських музикантів. Багато українських зірок робили тут перші кроки у мистецтві", – пишуть у Київській міській державній адміністрації.
|Фото: КМДА
У експозиції музею можна дізнатися все про історію грамзапису. До колекції входить понад 400 одиниць основного фонду українського музики на різних звукових носіях.
|Фото: КМДА
Ініціатором створення музею є один із новаторів електронної сцени Іван Москаленко (DJ Derbastler). Водночас ідея форми та змісту належить директору Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Федіру Баландіну.
|Фото: КМДА
Вважається, що перші звукозаписи пісень українською відбулися у Лондоні в 1899 році. А на початку ХХ ст. з’явилися платівки з вітчизняним оперним співом – сестер Крушельницьких, Олександра Мишуги тощо.
З часом пристрої відтворення та носії звукозапису еволюціонували – від шелакових до вінілових платівок, а згодом і до касет та дисків.
Раніше ми розповідали про те, чому нам подобається музика з наукової точки зору.
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