На Львівщині 9-річний музикант зібрав за рік понад 2,5 млн грн на ЗСУ

9-річний хлопець зібрав понад 2,5 млн грн на потреби Збройних сил України на благодійних концертах.

Юрій Напора вже рік їздить Львівщиною та співає патріотичні пісні на вулицях, повідомляє Самбірська міська рада.

Хлопець з татом вже понад рік проводять благодійні концерти на Львівщині.

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За весь час хлопець зібрав понад 2,5 млн гривень. За ці гроші купували квадрокоптери, тепловізори, амуніцію, запчастини тощо.

Юрій Напора у Самборі. Фото: Самбірська міська рада.

"Йому лише дев'ять років, а він вже так багато встиг зробити. Юрій Напора – хлопчик, про якого розповідали в українських ЗМІ – сьогодні був у Самборі", – розповіли у міськраді.

Нещодавно він разом з татом, який акомпанує йому на синтезаторі, заспівав у місті Самбір та зібрав 26 тис. грн.

"Кошти підуть на придбання тепловізора для воїна 82-ї десантно-штурмової бригади Юрія Годомського", – зазначили у міськраді.

Музиканти репертуар обирають разом. Майже усі пісні в них – про війну.

"Одного разу Юрчик почув історію хлопця з Чернігова, який передав велику суму на допомогу нашій армії. Не пригадаю зараз його імені", – повідомив батько Юрія.

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9-річний хлопець з татом у Самборі. Фото: Самбірська міська рада

Юрій з татом співпрацює з благодійною організацією, яка допомагає військовим.

Хлопчик розповів, що йому дуже подобається те чим він займається.

Благодійний концерт у Самборі. Фото: Самбірська міська рада.

Юрій є учасником Львівського національного академічного хору "Дударик".

Нагадаємо, 8 українських дітей, які постраждали під час повномасштабної війни, нагородили за мужність та відвагу.