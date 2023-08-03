У Києві затримали сутенерів, які втягнули понад 100 дівчат у заняття проституцією

У Києві поліцейські припинили діяльність групи сутенерів, які втягнули понад 100 жінок у заняття проституцією.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Слідчі встановили, що організатором групи була 30-річна харків’янка. Для реклами і розкрутки послуг сутенери створили Telegram-канал, де щоденно розміщували понад 30 анкет жінок із їхніми портфоліо, а також прейскурант.
Вартість сексуальних послуг повій сягала від 300 доларів за годину і до 2 тис.доларів за ніч. Сутенери отримували з кожного замовлення певний відсоток.
|Слідчі встановили, що організатором групи була 30-річна харків’янка
До складу групи окрім організаторки входила адміністраторка Telegram-каналу та двоє чоловіків, які підвозили повій до замовників.
Загалом у заняття проституцією втягнули понад 100 дівчат.
|У фігурантів вилучили банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами
Під час обшуків у фігурантів вилучили автомобілі, готівку у гривнях і доларах, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, смартфони та сім-картки різних операторів мобільного зв’язку.
|Під час обшуків вилучили готівку у гривнях і доларах
Організаторку групи затримали. Жінці повідомили про підозру у вчиненні сутенерства у складі групи осіб за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 7 років позбавлення волі.
Після проведення першочергових слідчих дій повідомлення про підозру отримають інші учасники кримінальної схеми.
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