Не пожалів навіть похресницю: на Буковині судитимуть двох пенсіонерів, які примушували до проституції неповнолітніх

На Буковині судитимуть двох пенсіонерів, які понад 15 років примушували неповнолітніх дівчат зніматися в порно-відео та залучали їх до надавання секс-послуг.
Серед потерпілих була похресниця одного з зловмисників, повідомляють у офісі Генерального прокурора.
74-річний мешканець Чернівців заманював до себе додому дочок своїх знайомих та жінок, з якими у нього були інтимні стосунки.
Чоловік фотографував дітей оголеними, а також займався з ними сексом за гроші, фіксуючи все на відео. Слідчі знайшли у нього 54 гігабайти файлів із зображеннями та відео порнографічних сцен, зокрема, за участю дітей.
|Фото: Nomadsoul1/Depositphotos
Пізніше обвинувачений почав залучати дітей до надання інтимних послуг за винагороду іншим чоловікам. Він виконував роль сутенера: обумовлював дату, час та розмір грошової винагороди. Також забезпечував клієнтів постільною білизною, рушниками та засобами контрацепції для інтимних зустрічей, які відбувались у нього в квартирі.
Серед постійних відвідувачів був 66-річний завідувач відділенням одного з чернівецьких коледжів.
Кінець незаконному "бізнесу" поклали заяви в поліцію від двох постраждалих дівчат.
"Спочатку діти сприймали усе, що з ними відбувається, як гру, а підростаючи отримували для себе джерело доходу. Фактично потерпілими від протиправних дій обвинувачених було троє дівчат, проте лише дві проявили сміливість та подали слідчому заяви про визнання їх потерпілими у провадженні", – повідомили в прокуратурі.
Обвинувальний акт щодо двох кримінальних напарників направлено до суду. 74-річному чоловіку інкриміновано вчинення 58 епізодів кримінальних правопорушень, а його 66-річному спільнику – 29.
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