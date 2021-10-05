Не пожалів навіть похресницю: на Буковині судитимуть двох пенсіонерів, які примушували до проституції неповнолітніх

На Буковині судитимуть двох пенсіонерів, які понад 15 років примушували неповнолітніх дівчат зніматися в порно-відео та залучали їх до надавання секс-послуг.

Серед потерпілих була похресниця одного з зловмисників, повідомляють у офісі Генерального прокурора.

74-річний мешканець Чернівців заманював до себе додому дочок своїх знайомих та жінок, з якими у нього були інтимні стосунки.

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Чоловік фотографував дітей оголеними, а також займався з ними сексом за гроші, фіксуючи все на відео. Слідчі знайшли у нього 54 гігабайти файлів із зображеннями та відео порнографічних сцен, зокрема, за участю дітей.

Фото: Nomadsoul1/Depositphotos

Пізніше обвинувачений почав залучати дітей до надання інтимних послуг за винагороду іншим чоловікам. Він виконував роль сутенера: обумовлював дату, час та розмір грошової винагороди. Також забезпечував клієнтів постільною білизною, рушниками та засобами контрацепції для інтимних зустрічей, які відбувались у нього в квартирі.

Серед постійних відвідувачів був 66-річний завідувач відділенням одного з чернівецьких коледжів.

Кінець незаконному "бізнесу" поклали заяви в поліцію від двох постраждалих дівчат.

"Спочатку діти сприймали усе, що з ними відбувається, як гру, а підростаючи отримували для себе джерело доходу. Фактично потерпілими від протиправних дій обвинувачених було троє дівчат, проте лише дві проявили сміливість та подали слідчому заяви про визнання їх потерпілими у провадженні", – повідомили в прокуратурі.

Обвинувальний акт щодо двох кримінальних напарників направлено до суду. 74-річному чоловіку інкриміновано вчинення 58 епізодів кримінальних правопорушень, а його 66-річному спільнику – 29.

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