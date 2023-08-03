Поверни дітей до школи: у Facebook шириться благодійний флешмоб, де люди розповідають шкільні історії

У Facebook головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва розпочала благодійний флешмоб #повернидітейдошколи.

За добу до нього приєдналися чимало людей, які розповідають свої історії зі шкільних років, діляться фото й закликають долучитися до збору коштів.

Днями "Українська правда" разом із фондом SavED розпочала збір коштів на бомбосховище для найбільшого навчального закладу в Миколаєві Ліцею №55.

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Для того, щоб у вересні близько трьох тисяч учнів змогли безпечно навчатися в школі, потрібно зібрати 4 мільйони гривень.

У своїй історії Севгіль Мусаєва згадала, як хворіла на дислексію й плутала букви та цифри, а до кінця 2 класу не могла відрізняти цифри 9 та 10.

"Усі ці випробування навчили мене працювати над собою, саме тоді я почала багато читати та запам’ятовувати слова як картинки. Я любила вчитися, незважаючи на те, що мені це давалося надзвичайно складно", – розповіла Севгіль.

Севгіль Мусаєва. Фото з Facebook

Головна редакторка "Української правди. Життя" Катерина Хорощак зізналася, що не дуже любила школу, й опублікувала фото, де переодягнена у парубка бере участь в шкільному оркестрі.

"Тоді я скаржилася, що все моє життя – це школа: загальноосвітня, музична, польська недільна. Але це досвід, за який я сьогодні вдячна", – написала Катерина.

Катерина Хорощак. Фото з Facebook

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Спортсмен та народний депутат Жан Беленюк в рамках флешмобу опублікував фото з молодших класів.

Фото: Жан Беленюк/Facebook

Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба згадала, як за часів Радянського Союзу навчалася в українській школі на київському Печерську.

"Було цікаво: нас приймали в жовтенята в Українському домі, ми обговорювали з дітьми й вчителями референдум про незалежність, разом йому раділи, бігали на Володимирський купувати жуйки Турбо, потім усі ходили в однакових светрах з республіканського стадіону, слухали музику на Володимирській гірці", – зазначила Євгенія.

Євгенія Кулеба. Фото з Facebook

Політичний оглядач "Української правди" Роман Кравець розповів, що з молодших класів під час фотосесії жартував, мовляв, дзвонить тодішньому президенту Леоніду Кучмі.

Роман Кравець. Фото з Facebook

З першого класу у шкільних заходах завжди брав участь народний депутат Роман Грищук. Він згадав, як йому вперше дали в руки мікрофон й сказали: "Говори гучно".

Роман Грищук. Фото з Facebook

А от Євгена Клопотенка школа "зробила людиною". Про це він розповів у своєму дописі й додав фото з випускного.

Фото: Євген Клопотенко/Facebook

Журналістка "Української правди. Життя" Олена Барсукова розповіла, як полюбляла у школі викладачів та друзів.

"Моя класна керівниця Ольга Миколаївна постійно казала, що мені треба йти на журналістику, і я дійсно наважилася на це, бо в мене повірили", – розповіла дівчина.

Фото: Олена Барсукова/Facebook

До флешмобу доєдналася керівниця відділу комунікацій благодійного фонду SavED Лілія Дроздик. У своїй історії вона згадала, як в початковій школі сиділа поруч з однокласником, біля якого "мріяли сидіти всі дівчата класу".

Лілія Дроздик. Фото з Facebook

Архітектурна дизайнерка Ольга Коваленко написала, що плакала все літо перед 5-м класом, бо її роз’єднали з класом початкової школи.

Ользі тоді довелося піти в клас вчительки Валентини Нікіфорової, яку, за словами жінки, тоді вся школа називала "Кіфою".

"Але В.Н. виявилася найкращою класною керівницею, а я знайшла найкращих друзів в тому класі", – додала жінка.

Фото: Ольга Коваленко/Facebook

Колишня генеральна продюсерка одного з телеканалів, а нині військова 3 окремої штурмової бригади Христин Бондаренко розповіла, як разом з однокласниками ловила моду наприкінці 90-х.

Христина опублікувала фото біля нової школи.

"Кінець 90-х, в моду увійшли фіолетові напівдуті куртки, які носила половина мого класу та всіх паралельних класів теж. Це фото, зроблене одразу після купівлі обновки біля школи номер 73, куди я перевелася", – написала війська.

Фото: Христина Бондаренко/Facebook

Викладач на кафедрі PR та журналістики Київського національного університету культури і мистецтв Ярослав Яцевський зазначив, що під час навчання в школі було багато заходів: флешмоби, КВК, конкурси, змагання, вечірки.

"А ще, разом прогулювали уроки й шукали нові причини, як перенести контрольну", – додав він.

Фото: Ярослав Яцевський/Facebook

Аби долучитися до флешмобу #повернидітейдошколи потрібно:

опублікувати історію та фото зі шкільних років;

зробити донат на будь-яку суму;

передати естафету трьом друзям.

Ми закликаємо читачів долучитися до збору 4 мільйонів гривень, необхідних для облаштування безпечного бомбосховища для дітей згідно з вимогами ДСНС. Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX Номер картки банки: 5375 4112 0721 7238 Додаткові посилання на збір: https://pay.fondy.eu/s/6HgD Paypal фонду savED: sol.savedschools@gmail.com Крім того, представники бізнесу, які мають можливість і хочуть допомогти облаштувати укриття необхідними меблями та технічними засобами для дітей, можуть звертатися безпосередньо до директорки savED Олени Северенчук: o.severenchuk@saved.foundation

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