У Новій Зеландії повернули у природу диких птахів такахе, які вважалися вимерлими

У Нову Зеландію повернули птахів такахе, які не вміють літати і десятиліттями вважалися вимерлими.

18 птахів минулого тижня випустили у долину озера Вакатіпу-Ваймаорі, альпійську місцевість Південного острова Нової Зеландії, на схили, де їх не було близько 100 років, повідомляє The Guardian.

Ці землі належать племені Нгай Таху, яке довгою судилося за своє повернення на цю територію. Для представників племені повернення у дику природу птахів, поруч з якими жили їхні предки, дуже важливе.

Реклама:

Птахи такахе не літають, мають зріст близько 50 см і живуть у горах.

Фото: Вікіпедія

"Спереду їхнє тіло може виглядати майже ідеально сферичним – разом із синьо-зеленим оперенням вони нагадують модель планети Земля, яка сидить на двох довгих яскраво-червоних ногах", – каже О’Ріган, старійшина Нгай Таху.

У Новій Зеландії повернення диких популяцій такахе знаменує перемогу в охороні природи.

Птахи були офіційно оголошені вимерлими в 1898 році, їх і без того скорочена популяція була знищена унаслідок прибуття тварин-компаньйонів європейських поселенців: горностаїв, кішок, тхорів і щурів.

Кількість птахів зараз становить близько 500, і щороку зростає приблизно на 8%.

Спочатку природоохоронці зібрали та штучно інкубували яйця, щоб запобігти їх поїданню хижаками.

Реклама:

Коли пташенята вилуплювалися, їх годували та вирощували працівники за допомогою ляльок, зроблених зі шкарпеток із характерними для птахів червоними дзьобами.

Після переходу на розведення птахів у неволі Департамент охорони природи (DOC) поступово познайомив їх із кількома острівними заповідниками та національними парками, інвестуючи значні кошти у відлов та знищення шкідників, щоб спробувати захистити птахів.

Якщо щойно випущені пари пристосуються до свого нового середовища, у жовтні 2023 планують випустити ще 7 птахів, а на початку наступного року – 10.

Спроба створити в країні популяцію диких такахе є результатом співпраці між урядом і корінним племенем.

Цих птахів цінували предки Нгай Таху – їхнє пір’я збирали та вплітали у плащі. Скорочення кількості диких такахе збігся з конфіскацією, продажем або крадіжкою більшої частини землі племені.