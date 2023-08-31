Колишній нардеп Кириленко порівняв жінок-поліцейських з повіями: українці відреагували

Колишній народний депутат України, член партії "Свобода" Павло Кириленко прирівняв жінок-поліцейських до повій. Він також вважає, що жінкам – не місце у патрульній поліції.

Пост політика, присвячений ситуації з вбивством чоловіка поліцейськими у Дніпрі, викликав негативну реакцію у соціальних мережах.

На думку колишнього депутата, реформа Міністерства внутрішніх справ після Майдану була невдалою. Зокрема Кириленка не влаштовує те, що унаслідок реформи "екіпажі патрульні поліції формуються зазвичай з пари – чоловіка та жінки".

Реклама:

"Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки – Kinder, Küche, Kirche. Є дійсно заняття та професії де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність", – написав він.

Павло Кириленко. Фото з особистої сторінки

Автор посту ставить під сумнів ефективність від жінок-поліцейських в патрульному екіпажі.

"Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи? Перепрошую, але іншої користі від такого тандему я не бачу", – вважає політик.

Павло Кириленко впевнений, що у Дніпрі поліцейський відкрив вогонь на ураження тільки тому, що "не хотів ганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці".

Також колишній нардеп вважає, що треба повернути правоохоронців часів Кучми-Януковича, і тоді, на його думку, злочинності стане "у рази менше, а справедливості більше".

Правозахисниця і юристка Лариса Денисенко у коментарі "УП. Життя" вважає, що слова політика можуть мати правові наслідки у вигляді адміністративної відповідальності. За її словами, зводити роль жінок у поліції до повій, знецінювати і наступати на гідність є сексизмом і дискримінацією.

Реклама:

"Поліцейські перебувають на першій хвилі стабілізуючих заходів на звільнених тимчасово окупованих територіях. Поліцейські приймають заяви від уцілілих після воєнних злочинів Поліцейські забезпечують правопорядок під час воєнного стану, що надзвичайно важко, це – і чоловіки, і жінки", – говорить правозахисниця.

Лариса Денисенко зазначає, що однопартійці Кириленка переважно всі на фронті.

"Але є особи, що мають можливість забезпечену посестрами і побратимами міркувати про роль жінки в соціумі, роль жінки в поліції, і зводити роль жінки-поліціянтки до повії. Політика також така сумнівна сфера, де покладатися на жінку можна хіба у ліжку – якщо йти за його логікою ", – говорить юристка.

Пост Кириленка викликав хвилю обурення у соціальних мережах.

"Депутат певно, забув, що не лише наявність яєць робить чоловіка чоловіком. Десь вище по тулубу мають бути і мізки. Тільки так працює ця формула. А без другої складової (тобто, без мізків) ти просто яйценосець", – пише користувачка Таня Пьянкова.

Журналістка Марго Гонтар цікавиться, чи сказав би пан Кириленко такі слова своїй донці.

"Що її місце в житті народжувати і готувати – або розважати чоловіків і бути повією? З усього виглядає що нешановний Павло вирішив принизити жінок, щоб підняти собі рейтинги", – пише вона.

Медійниця Лідія Гужва обурюється тим, що такі слова пише колишній народний депутат: людина, яка створювала закони.

"І яка має бути в жінки мотивація щось робити для цього суспільства? Наприклад, повернутись з за кордону, або народити дитину, щоб і вона колись це почула на свою адресу?" – пише вона.

Історик Вахтанг Кіпіані відреагував на допис Кириленка з іронією.

"Свіжий допис екс-нардепа Павла Кириленка. Ерудиція, багатий життєвий досвід і громадянська позиція в асортименті", – зазначає він.

