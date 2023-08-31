У КМВА розповіли, чи пускатимуть людей до шкільних укриттів під час навчання

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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31 серпня 2023

Споруди цивільного захисту шкіл і садочків Києва будуть доступні для усіх людей цілодобово.

Однак, під час освітнього процесу представники навчальних закладів Києва пропонуватимуть мешканцям і гостям міста використовувати інші укриття, повідомили у Київській міській воєнній адміністрації.

"Аби в першу чергу розмістити дітей. Тож прошу киян та гостей міста поставитися із розумінням, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант", кажуть у КМВА.

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Якщо іншого укриття поряд немає, то можна буде скористатися укриттям у школі чи садочку.

  Під час навчання мешканцям і гостям міста пропонуватимуть використовувати інші укриття

"Ваша безпека в пріоритеті. Всі, без виключень, при оголошенні повітряної тривоги мають бути в безпечному місці", каже начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше Рада оборони Києва ухвалила рішення про цілодобовий доступ мешканців столиці до облаштованих укриттів в освітянських закладах.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року у Києві під час обстрілу загинули люди, які не змогли потрапити в укриття через те, що воно було зачинене.

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