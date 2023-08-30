На прифронтових територіях школи не працюватимуть офлайн навіть за наявності укриття – МОН

На прифронтових територіях України з вересня школи будуть закриті для учнів навіть за наявності укриття.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Суспільне".

За його словами, з початком вересня більша частина з 13 тисяч шкіл в Україні планує повернутися до очного формату навчання.

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Ще близько 3 800 шкіл працюватимуть у змішаному режимі, оскільки укриття в них не вміщують одночасно всіх учасників освітнього процесу.

Учні з ще близько 2,5 тисяч закладів продовжать навчатися дистанційно.

"Одне повноцінне укриття коштує близько 30 мільйонів гривень. Цього року держава виділила 1,5 мільярда гривень для їх будівництва. Ми очікуємо, що значна кількість шкіл буде облаштована новими повноцінними укриттями", – зазначив Сташків.

Він додав, що на прифронтових територіях школи не працюватимуть, однак відкриють заклади, які були переміщені з тимчасово окупованих областей.

"У нас є школи, які були переміщені з окупованої території Запорізької й Херсонської областей. Зараз вони функціонують на підконтрольній Україні території й з 1 вересня почнуть працювати дистанційно, в тому числі для учнів з ТОТ", – додав заступник міністра.

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Нагадаємо, МОН пропонує 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я.