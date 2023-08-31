У Канаді з вантажівки випали ящики з 5 млн бджіл

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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31 серпня 2023

У Канаді з вантажівки на дорогу випали ящики з 5 мільйонами бджіл.

Поліція закликала водіїв не відчиняти вікна у машинах, повідомляє The Guardian.

Інцидент стався поблизу міста Торонто.

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"Ми не знаємо точно, як і що саме сталося, але в якийсь момент ящики з бджолами або вуликами зіслизнути з причепа та розсипалися по дорозі. Ящики буквально стояли на дорозі, а навколо літали рої бджіл", сказав констебль Раян Андерсон.

 Фото: Shaiith79/Depositphotos

Після того, як поліція оприлюднила інформації про подію у соцмережах,  на зв’язок вийшли кілька пасічників, які запропонували допомогу.

Вони прибули на місце події, і більшість із 5 мільйонів бджіл було зібрано, а ящики вивезено.

Деякі ящики були залишені, щоб незібрані бджоли поверталися до них самостійно. Є версія, що бджіл везли на ферму запилювати сільськогосподарські культури. За даними канадської  національної асоціації бджолярів, колонія медоносних бджіл влітку у країні налічує від 50 до 80 тис. особин.

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