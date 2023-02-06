Астрофотографи відзняли зелену комету в різних частинах світу, коли та пролітала над Землею. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 лютого 2023

Астрономічні фотографи відзняли зелену комету C/2022 E3 (ZTF) під час її максимального наближення до Землі. Востаннє комета пролітала повз нашу планету 50 000 років тому.

Знімком поділився фотограф з Японії HARLOCK.

"Хмари були такі густі, що не було видно жодної зірки. Мені довелося зіткнутися з низкою труднощів, аби побачити комету. Я спостерігав близько 8 годин й мав лише 12 хвилин на можливість зробити фото", – розповів фотограф. 

Фото: HARLOCK

Інше фото зробив фотограф Джош Дурі. Він відзняв комету над давньою памʼяткою Стоунхендж у Великій Британії, коли вона була за 42 мільйони кілометрів від Землі.

Фото: Джош Дурі

"Я не думав що мені пощастить тієї ночі. Цю комету складно зловити, вона ледь-ледь торкається горизонту й погода була непередбачуваною", – додав Джош Дурі. 

Раніше науковці прогнозували, що в січні-лютому 2023 року комету C/2022 E3 (ZFT) можна буде побачити неозброєним оком на нічному небі. 

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