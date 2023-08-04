На Блакитному озері відбудеться благодійний збір-заплив на гранатомети для бійців "Вовки Да Вінчі"

На Київщині в селі Підгірці на Блакитному озері 12-13 серпня відбудеться благодійний заплив на 1,3 та 6 кілометрів, в рамках якого хочуть зібрати кошти на два гранатомети для роти Гонор батальйону "Вовки Да Вінчі".

На зброю українського виробництва УАГ-40 потрібно 2 мільйони 400 тисяч гривень.

Українські гpaнaтoмети УAГ-40 – збpoя з дальністю понад 2 км й можливістю уражати легкоброньовану техніку та захисні споруди.

Реклама:

"Мобільні гpaнaтoмети дозволяють воїнам швидко змінювати вогневі позиції, як у полях, так і в місті. Це саме те, що потрібно для ефективного контрнаступу", – зазначають організатори запливу.

Фото: Гоноровий заплив

Всі учасники запливу отримають гільзи фінішера від кулі 30-мм гармати БТР-82А, який разом із повним боєкомплектом "Вовки Да Вінчі" захопили під час звільнення смт Купʼянсьĸ-Вузловий на Харківщині.

Долучитися до благодійного запливу можна за посиланням.

Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" – український доброволець, командир 1-го ОМБ "Вовки Да Вінчі" ЗСУ, учасник російсько-української війни з 2014 року.

На початку грудня 2021 року Дмитро отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Він став першим добровольцем, який прижиттєво отримав таке звання.

Чоловік загинув 7 березня під Бахмутом. Під час виконання завдань біля нього розірвалася мінометна міна й один з уламків влучив у шию. Чоловіку було 27 років.

Реклама: