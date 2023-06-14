В УКУ започаткували стипендію імені полеглого військового "Да Вінчі"

В Українському католицькому університеті створили стипендіальний фонд на честь полеглого героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".

Ініціаторкою фонду стала наречена військовослужбовця Аліна Михайлова, повідомляють в УКУ.

Стипендію імені Дмитра Коцюбайла вручатимуть студентам за активну волонтерську діяльність й зокрема тим, хто підтримував та допомагав військовим, ветеранам та їхнім сім’ям.

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Ініціаторка – керівниця медичної служби "Ульф" механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла, що ця стипендія для неї передусім "про пам’ять й продовження справи нареченого".

"Да Вінчі". Фото: Пресслужба "Вовки Да Вінчі"

"Його головною мотивацією була вільна, незалежна, успішна, квітуча Україна. А цього неможливо досягнути без освічених українців. Дмитро прагнув до навчання все своє життя, у різних сферах вдосконалював себе, вчився нового. Він з дитинства розумів важливість освіти.

Тому ми з його родиною хочемо цією стипендією дати можливість людям отримати якісну, сучасну і таку потрібну освіту в Українському католицькому університеті", – повідомила Аліна.

Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло. Фото: УКУ

Проректорка УКУ Наталка Климовська зазначила, що ціль університету – зібрати 100 тисяч доларів у сталий фонд, який дозволить генерувати стипендію "Да Вінчі" й покривати витрати на навчання студента/студентки в університеті щороку.

Скласти пожертву на стипендіальний фонд імені Дмитра Коцюбайла можна за посиланням.

Дмитро Коцюбайло – український доброволець, командир 1-го ОМБ "Вовки Да Вінчі" ЗСУ, учасник російсько-української війни з 2014 року.

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На початку грудня 2021 року "да Вінчі" отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Він став першим добровольцем, який прижиттєво отримав таке звання.

Чоловік загинув 7 березня під Бахмутом. Під час виконання завдань біля нього розірвалася мінометна міна й один з уламків влучив у шию. Чоловіку було 27 років.

Нагадаємо, Віталій Кличко відповів на петицію про перейменування вулиці на честь загиблого Героя "Да Вінчі".