Верховний суд Ірландії вирішив повернути українську дівчинку додому після позову батька

Високий суд Ірландії вирішив повернути українську дівчинку додому після позову батька – мама вивезла її до Ірландії після початку повномасштабного вторгнення.

Суддя Мері Роуз Ґерті постановила, що дівчинку неправомірно вивезли з рідної країни без дозволу тата, повідомляє державна ірландська телерадіокомпанія RTÉ.

Справжнє ім’я дівчинки не називають, бо їй ще не виповнилося 10 років. Повідомляється, що батьки дівчинки розлучилися кілька років тому.

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Суду надали докази, що дитина висловила бажання повернутися до тата.

Фото ілюстративне: tutye /Depositphotos

Згідно з угодою про спільну опіку, до великої війни дівчинка переважно проживала з батьком, його дружиною та зведеними братами і сестрами. Мати регулярно могла спілкуватися з нею.

Після початку війни в лютому 2022 року мати вивезла дівчинку за кордон без згоди ексчоловіка. Жінка посилається на відповідну постанову, яка це дозволяє.

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Дійсно, в умовах воєнного стану виїзд за кордон дітей з одним з батьків дозволяється без нотаріально посвідченої згоди іншого з батьків.

Утім, батько протестує і вважає, що його колишня партнерка забрала дитину всупереч їхній угоді.

Чоловік звернувся до ірландських судів відповідно до Гаазької конвенції, яка також регулює питання "викрадення дітей", з проханням видати наказ про повернення його доньки в Україну.

Мати заперечувала проти цього клопотання і стверджувала, що через небезпеку, пов'язану з війною, дитині мають дозволити залишитися з нею в Ірландії.

Сама дівчинка розповіла, що страждає від розлуки з батьком і зведеними братами та сестрами.

Після року перебування в Ірландії дівчинка не розмовляє англійською мовою та хоче повернутися додому попри війну.

Також у неї немає друзів в Ірландії, але вона спілкується з друзями в Україні по відеозв'язку.

Суддя зазначила, що дитина має глибокий зв'язок з обома батьками і "має обмежене уявлення" про війну.

Зрештою, суд вирішив, що мати дівчинки "не мала повноважень вивозити її з України", а її вивезення порушувало права батька на опіку над дитиною.

На думку судді, переселення дівчинки з дому до чужої країни загрожує її психологічному здоров'ю, і буде краще, якщо її негайно повернуть додому.

Попри те, що всі українці перебувають під загрозою з боку "непередбачуваного агресора", суд не вважає, що повернення дитини наражає її на ризик загибелі у рідному місті.

Водночас якщо ситуація погіршиться, батько обіцяє переїхати в інший регіон – він зобов’язаний поінформувати про це маму дівчинки.