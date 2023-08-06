Екзопланета розміром з Юпітер утворилася навколо крихітної зірки – астрономи не знають як

Планету розміром з Юпітер знайшли на орбіті відносно невеликої зірки з малою масою. Це здивувало астрономів і поставило під сумнів теорію формування планет, пише Space.

Вона обертається навколого червоного карлика TOI-4860 – він має масу, яка еквівалентна третині маси Сонця.

Екзопланету нахвали TOI-4860 b . Обертання навколо орбіти вона завершує приблизно раз на 1,5 земних дня.

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Це незвично з двох причин. По-перше, такі планети не повинні формуватися навколо зірок з малою масою. А по-друге, TOI-4860 b, здається, збагачений високою часткою металів – терміну, який астрономи використовують для опису елементів, важчих за водень і гелій.

Фото: All About Space Magazine/Gettyimages.com

"Згідно з канонічною моделлю формування планет, чим менша маса зірки, тим менш масивний диск матеріалу навколо цієї зірки", – заявив член команди та доктор філософії Бірмінгемського університету Джордж Дренсфілд.

Оскільки планети створюються з цього диска, вважалося, що такі масивні планети, як Юпітер, не утворяться. Однак це було цікаво вченим, тому вони хотіли перевірити планет-кандидатів, щоб побачити, чи можливий такий феномен взагалі.

TOI-4860 стала першим підтвердженням, а також зіркою з найменшою масою, на якій розташована планета такої великої маси.

Його помітив супутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), який шукає планети за межами Сонячної системи. Він це робить, шукаючи крихітні краплі яскравості світла, випромінюваного зірками.

Ці падіння виникають, коли планета, що обертається, перетинає обличчя своєї материнської зірки або проходить через неї. Потім вчені продовжили це спостереженння за допомогою Південної обсерваторії.

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У ній шукають екзопланети за допомогою комплексу SPECULOOS, який зосереджується на маленьких і холодних зірках. Використовуючи цю технологію, помітили планету, що з’являлася та зникала.

Як така велика екзопланета опинилася на орбіті зірки з малою масою, залишається загадкою, але склад TOI-4860 b може вказувати на її походження.

"Натяк на те, що могло статися, прихований у властивостях планет, які, здається, особливо збагачені важкими елементами", – сказав професор Бірмінгемського університету та керівник групи Аморі Тріо.

Він додав, що велика кількість важких елементів могла послужити каталізатором для прискорення процесу формування планети. Короткий орбітальний період TOI-4860 b у поєднанні з властивостями його батьківської зірки, такими як високий вміст металу, означає, що система може бути особливо корисною для вивчення атмосфери теплих Юпітерів і кращого визначення того, як народжуються ці газові гіганти.

Команда, яка відкрила цю екзопланету, тепер має намір шукати подібні світи навколо мініатюрних батьківських зірок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нововиявлену екзопланету, де новий рік настає кожні 5 днів.