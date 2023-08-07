На всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухівки кінологи з Київщини здобули перемогу

Яна Осадча журналістка УП.Життя
926
7 серпня 2023

У Рівному пройшли Всеукраїнські кінологічні змагання з пошуку вибухових речовин.

У заході взяли участь понад 20 кінологів з собаками, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Валентина Науменко та її вівчарка Ібро вибороли перше місце у пошуку вибухівки в транспортних засобах.

Реклама:

Пес Ібро декілька місяців тому прибув в Україну із Нідерландів з фонду Говарда Баффета.

Пес Ібро декілька місяців тому прибув в Україну із Нідерландів з фонду Говарда Баффета
 Поліція Київщини також здобула перемогу і в загальному командному заліку

"Золото" у пошуку вибухових речовин в багажі отримали Олена Петролай зі своїм вихованцем Паном.

 "Золото" у пошуку вибухових речовин в багажі отримали Олена Петролай зі своїм вихованцем Паном

"Цей дует нещодавно повернувся на Київщину з розмінувань деокупованих територій Херсонщини", – пише Андрій Нєбитов.

Поліція Київщини також здобула перемогу і в загальному командному заліку.

Читайте також: Відкинуло вибуховою хвилею: кінологиня з Києва отримала поранення у Херсоні

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 3366
Здоров'я

Синдром відмінника: які прояви бувають у дитини та дорослого і що з цим робити

Анна Бей
 2500
Суспільство

"Це потрібно не дітям з інвалідністю, а нам". Як у Києві працював інклюзивний Космотабір

Оксана Онищенко
 10373
Суспільство

Що ви знаєте про українські Карпати. ТЕСТ

Яна Осадча