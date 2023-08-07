На всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухівки кінологи з Київщини здобули перемогу

У Рівному пройшли Всеукраїнські кінологічні змагання з пошуку вибухових речовин.

У заході взяли участь понад 20 кінологів з собаками, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Валентина Науменко та її вівчарка Ібро вибороли перше місце у пошуку вибухівки в транспортних засобах.

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Пес Ібро декілька місяців тому прибув в Україну із Нідерландів з фонду Говарда Баффета.

Пес Ібро декілька місяців тому прибув в Україну із Нідерландів з фонду Говарда Баффета

Поліція Київщини також здобула перемогу і в загальному командному заліку

"Золото" у пошуку вибухових речовин в багажі отримали Олена Петролай зі своїм вихованцем Паном.

"Золото" у пошуку вибухових речовин в багажі отримали Олена Петролай зі своїм вихованцем Паном

"Цей дует нещодавно повернувся на Київщину з розмінувань деокупованих територій Херсонщини", – пише Андрій Нєбитов.

Поліція Київщини також здобула перемогу і в загальному командному заліку.

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