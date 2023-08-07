На всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухівки кінологи з Київщини здобули перемогу

У Рівному пройшли Всеукраїнські кінологічні змагання з пошуку вибухових речовин.
У заході взяли участь понад 20 кінологів з собаками, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Валентина Науменко та її вівчарка Ібро вибороли перше місце у пошуку вибухівки в транспортних засобах.
Пес Ібро декілька місяців тому прибув в Україну із Нідерландів з фонду Говарда Баффета.
|Пес Ібро декілька місяців тому прибув в Україну із Нідерландів з фонду Говарда Баффета
|Поліція Київщини також здобула перемогу і в загальному командному заліку
"Золото" у пошуку вибухових речовин в багажі отримали Олена Петролай зі своїм вихованцем Паном.
|"Золото" у пошуку вибухових речовин в багажі отримали Олена Петролай зі своїм вихованцем Паном
"Цей дует нещодавно повернувся на Київщину з розмінувань деокупованих територій Херсонщини", – пише Андрій Нєбитов.
Поліція Київщини також здобула перемогу і в загальному командному заліку.
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