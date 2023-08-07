На Волині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві червонокнижного лося

На Волині двом браконьєрам повідомили про підозру у вбивстві червонокнижного лося.

Тварину застрелили на території Національного природного парку "Прип'ять-Стохід", повідомили у поліції регіону.

У скоєнні правопорушення підозрюють 50-річного мешканця села Зарудче та 62-річниого жителя села Селісок Камінь-Каширського району.

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Чоловіків з рюкзаками, де було м'ясо вбитої тварини, зупинили працівники єгерської служби.

Унаслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 тис. гривень.

Браконьєрам повідомили про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб незаконному полюванні на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, на звіра, що занесений до Червоної книги України (ч. 2 ст. 248 КК України).

Нагадаємо, у 2017 році лося внесли до Червоної книги України.

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