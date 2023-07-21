На Вінниччині помітили бурого ведмедя, занесеного до Червоної книги. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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21 липня 2023

20-21 липня на Вінниччині помітили бурого ведмедя.

Про це повідомив голова Тульчинської районної держадміністрації Олександр Гаврилюк.

Тварину помічали мешканці Студенянської, Піщанської та Крижопільської громад. Ведмідь рухався полями у бік Вапнярської громади.

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"Шановні громадяни! Будьте обачними під час зустрічі з твариною. Пам’ятаєте, що ведмідь бурий – це тварина, яка віднесена до Червоної книги України!" – закликав голова райради.

Людей, які бачили ведмедя, закликають телефонувати на 102, а також головному мисливствознавцю філії Тульчинського лісомисливського господарства Олександру Німому за номером 0674308421.

Олександр Гаврилюк рекомендує в жодному разі не ухвалювати самостійних рішень щодо вилову тварини.

 Фото: mecan/Depositphotos

Нагадаємо, кількість бурих ведмедів в Україні за останні 50 років скоротилася до близько 300 особин. Тварини живуть переважно у Карпатах, ще кілька – на Поліссі. 

Хоча з 2003 року тварини занесені до Червоної книги, їхня кількість не збільшується.

Бурий ведмідь знаходиться під загрозою вимирання через втрату природних ареалів проживання та браконьєрство.

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