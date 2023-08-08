"Дядькам, що охороняють небо…": діти заспівали зворушливу колискову силам ППО. ВІДЕО

Діти виконали оригінальну колискову для військових протиповітряної оборони. У ній вони подякували воїнам, які охороняють небо.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил.

Зворушливу колискову виконали маленькі Лікерія, Єва, Ксенія та Марія.

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В Командуванні зазначають, що дівчата не з чуток знають, що таке війна. Вони, як і багато українців часто прокидаються від вибухів і щоразу дякують силам ППО.

"Дякую, за те, що небо наді мною не болить… Знаю, ти втомився і тобі потрібно спать…Спи, бо тобі треба сили тримати небо", – співають вони.

У кожної з солісток є своя історія, як повномасштабне вторгнення змінило їхнє життя. Наприклад, Лікерії довелось переїхати з Києва до Кам'янця-Подільського. Вона розповіла, що її тато на фронті, а мама – волонтерка.

"Саме співи, а ще мужні воїни дарують мені віру в майбутнє", – каже юна співачка.

Автор пісні Коля Серга зазначає, що пісня "народилась" буквально за годину.

"Ми усі розуміємо, яку важливу і непросту роботу виконують захисники українського неба. Знаємо, як ви стомлюєтесь! Дякуємо вам за героїзм!", – підсумовує актор.

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